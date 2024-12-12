ما صفقات الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

تعرف على جميع التحركات الرسمية الأهلي السعودي في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن يتم التعاقد معهم لدعم الراقي؟

يطمح الأهلي في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح الفريق فيما تبقى من الموسم الذي لم يقدم فيه الراقي الأداء المنتظر في كل البطولات لكنه يسعى لتصحيح المسار، والعودة إلى المنافسة بشكل أكثر شراسة في الجزء الثاني من الموسم.

وارتبطت العديد من الأسماء بالانتقال إلى الأهلي في الميركاتو الشتوي 2025، خاصة مع المدرب ماتياس يايسله، في تدعيم صفوف الفريق بشكل قوي.

إذًا، ما هي صفقات الأهلي في شتاء 2025؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن الراقي؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

GOAL

ما صفقات الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

لم يعلن الراقي حتى الآن عن أي صفقة خلال الميركاتو الشتوي 2025.

من اللاعبون الراحلون عن الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

لم تعلن قلعة الكؤوس حتى الآن عن خروج أي لاعب خلال الميركاتو الشتوي 2025، إلا أن هناك العديد من الأسماء المرشحة للرحيل من بينهم رامز العطار المطلوب في جيرونا الإسباني.