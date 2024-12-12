تعرف على جميع التحركات الرسمية للاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2025، ومن يتم التعاقد معهم لدعم النمور؟

يطمح الاتحاد في إعادة تدعيم صفوفه بقوة من خلال إضافة حفنة من اللاعبين المميزين إلى صفوفه لقيادة طموح النمور فيما تبقى من الموسم الذي يقدم فيه "العميد" أداء استثنائيًا.

ورغم ارتباط العديد من الأسماء بالانتقال إلى الاتحاد في الميركاتو الشتوي 2025، إلا أن المدرب لوران بلان لا يريد استقدام أي صفقة ليس من شأنها تعزيز الانسجام بين صفوف الفريق، الذي يقدم موسمًا رائعًا حتى الآن ويتصدر ترتيب دوري روشن السعودي 2024-2025 حتى كتابة هذه السطور..

إذًا، ما هي صفقات الاتحاد في شتاء 2025؟ من هم القادمون إلى الفريق، ومن يرحل عن النمور؟ نستعرض كل شيء في هذا التقرير.

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جدول مباريات الاتحاد في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما صفقات الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

سيكون المدرب لوران بلان حريصا في خطته داخل موسم الانتقالات الشتوية، لكنه بالتأكيد يريد دعم كتيبة النمور بعديد من الأسماء الكبرى.

من اللاعبون الراحلون عن الاتحاد في سوق الانتقالات الشتوية 2025؟

كشفت تقارير صحفية، عن رغبة نادي نابولي في التعاقد مع المدافع البرازيلي لويز فيليبي لاعب الاتحاد السابق.

ووفقًا لموقع "كوريري ديللو سبورت"، فإن نابولي يحتاج إلى ضم لاعب قلب دفاع في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وتتجه أنظاره إلى البرازيلي لويز فيليبي الذي قد يكون أول الراحلين عن كتيبة النمور في يناير.