تعرف على جميع التحركات الرسمية لآرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2024، من تم التعاقد معهم، ومن غادروا قلعة الجانرز...

كان موسم 2023-2024، عصيبًا على آرسنال، ومر خلاله بالعديد من الفترات الرائعة والفترات الصعبة، وكانت أصعبها هي خسارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر سيتي في الجولة الآخيرة، بعد مشوار أكثر من رائع للجانرز طوال الموسم.

وتستهدف إدارة المدفعجية إلى تدعيم الفريق من أجل زيادة القوة والتمسك بحلم التتويج ببطولة الدوري، بالإضافة إلى منافسات دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

وسينتظر عشاق آرسنال، صيفًا مثيرًا على صعيد سوق الانتقالات لتدعيم صفوف الفريق من الإدارة، التي ستعمل على تحسين جودة الصفقات بأفضل صورة ممكنة، للعودة إلى المنافسة على جميع البطولات بشكل عام في الموسم القادم.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في هذا التقرير من جول نستعرض معكم موقف آرسنال في ميركاتو صيف 2024، من ناحية الصفقات الجديدة، واللاعبين الراحلين، وما هي الأسماء المتوقع انضمامها إلى الجانرز.

ما صفقات آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

لم يعلن آرسنال حتى الآن عن أي صفقة رسمية بالرغم من ارتباط الجانرز، بعدد من اللاعبين إما عن طريق الإعارة أو صفقة بشكل دائم.

ولكن بالطبع ينتظر عُشاق الفريق تحرك الإدارة لضم صفقات قوية في سوق الانتقالات الصيفية 2024 بشكل رسمي.

من رحل عن آرسنال في سوق الانتقالات الصيفية 2024؟

أنتهت عقود ثلاثة لاعبين حتى الأن وهم، محمد النني، سيدريك سواريس وآرثور اوكوكو، كما رحل الحارس دافيد رايا بعد انتهاء مدة إعارته من برينتفورد.