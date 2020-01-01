ما سر زيارة أبيدال لموسكو خلال فترة التوقف؟

القائم بأعمال المدير الرياضي لبرشلونة زار موسكو وتحديدًا نادي لوكوموتيف

زار إيريك أبيدال، القائم بأعمال المدير الرياضي في برشلونة، فريق لوكوموتيف موسكو خلال الأيام الماضية مما يرجح رغبة النادي الكتالوني في التعاقد مع لاعب من الدوري الروسي.

برشلونة لم يتعاقد مع مدير رياضي بعد استقالة بيب سيجورا مطلع الموسم الجاري، مما جعل أبيدال، السكرتير الفني، يقوم بأعمال المدير الرياضي لحين التعاقد مع بديل.

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أنظار بطل الدوري الإسباني موجهة نحو التعاقد مع لاوتارو مارتينيز من إنتر الإيطالي مع إمكانية إعادة نيمار دا سيلفا من باريس سان جيرمان.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ أبيدال سافر إلى روسيا من أجل التواصل مع إدارة لوكوموتيف التي ترغب في التعاون مع برشلونة والاستفادة من خبرات الفريق الكتالوني على الأصعدة الرياضية والطبية وكذلك المعدات والأدوات المتوفرة لتطوير اللاعبين.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ الهدف من الزيارة لم يكن التفاوض لأجل التعاقد مع أليكسي ميرانتشوك صاحب الـ25 عامًا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلامية إيطالية، وإنما فقط لأجل تبادل الخبرات.

كما شاهد أبيدال مباراة لنادي لوكوموتيف موسكو خلال الزيارة واجتمع مع إدارة بطل الدوري الروسي فقط لمناقشة التعاون بين الناديين دون التطرق لأي صفقات.

جدير بالذكر أنّ أبيدال أصبح في مواجهة نيران جمهور برشلونة بعد خلافه مع أسطورة النادي الكتالوني، ليونيل ميسي.