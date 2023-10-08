"ما زال في مدريد" .. شقيق هازارد يفجر مفاجأة كبرى بشأن مستقبله!

ريال مدريد أعلن رحيل النجم البلجيكي بنهاية الموسم الماضي، لكن ما الجديد لدى شقيقه؟

كشف كليان هازارد شقيق إيدين نجم ريال مدريد السابق، عن مفاجأة كبرى بشأن مستقبل الأخير، بعد إعلان رحيله عن الفريق الإسباني.

وأعلن ريال مدريد عن رحيل هازارد عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما عانى اللاعب البلجيكي من الاصابات طوال تواجده مع الريال.

وقال كليان خلال حديث نقلته صحيفة "AS" الإسبانية: "إيدين متواجد حتى الآن في مدريد، وأطفاله يذهبون إلى المدرسة هناك، يحاول حاليًا الاستمتاع بالحياة".

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وأشار شقيق هازارد إلى أن نجم الريال السابق لم يحدد موقفه حتى الآن، هل سيعتزل كرة القدم أم لا!

وأضاف: "إنه يحب كرة القدم وكانت شغفه الأكبر، وبذل كل ما في وسعه مع جميع الأندية التي لعب لها، وحقق معها البطولات والإنجازات".

واختتم كليان حديثه قائلاً: "لو كنت مكان شقيقي سأقول لكرة القدم وداعًا بعد مسيرة طويلة، إيدين يستحق قضاء بعض الوقت مع عائلته".