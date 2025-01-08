"ما ذنب الكرة".. الحساب الرسمي لكأس الرابطة يسخر من أرتيتا بعد الخسارة أمام نيوكاسل

ماذا قال المدرب الإسباني؟

سخر الحساب الرسمي لكأس رابطة الأندية الإنجليزية من ميكيل أرتيتا مدرب آرسنال، الذي تلقى فريقه خسارة بثنائية نظيفة أمام نيوكاسل، مساء أمس الثلاثاء، في ذهاب نصف نهائي البطولة.

بهدفي ألكسندر أيزاك (37) وأنطوني جوردون (51)، قطع نيوكاسل شوطًا كبيرًا نحو التأهل إلى نهائي كأس الرابطة، حيث يحتاج إلى الخسارة بأقل من هدفين في مواجهة العودة وسط جماهيره.

وأرجع أرتيتا خسارة فريقه وإهدار لاعبيه العديد من الفرص إلى "عدم اعتيادهم على الكرة التي تلعب بها مباريات كأس الرابطة"

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال المدرب الإسباني في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "الأمر مختلف تمامًا، مختلف جدًا عن كرة الدوري الإنجليزي الممتاز (في إشارة إلى أن كرة كأس كاراباو كانت عاملًا مساهمًا في خسارتهم أمام نيوكاسل)".

من جهته، شارك الحساب الرسمي لكأس الرابطة على منصة إكستعليق أرتيتا مع صورة ساخرة تحمل معنى "وما ذنبي أنا"، الأمر الذي أثار حالة من الضحك بين المتابعين.