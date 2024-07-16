ما دخل مبابي ورفاقه؟ هتاف عنصري في احتفالات لاعبي الأرجنتين بكوبا أمريكا!

أيام رائعة للتانجو الأرجنتيني..

لم تخل احتفالات لاعبي منتخب الأرجنتين بتحقيق لقب كوبا أمريكا 2024 من إثارة الجدل، لكن ما دخل فرنسا والقارة الأوروبية بالأمر؟.

في الحافلة المغادرة لملعب "هارد روك" عقب التتويج بلقب كوبا أمريكا 2024 على حساب كولومبيا، كان لاعبو الأرجنتين يهتفون هتافًا من وحي مونديال 2022 في قطر.

حينها كان الأرجنتينيون وصلوا إلى المباراة النهائية ضد فرنسا، قبل أن يتغلبوا عليهم بركلات الترجيح عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي للنهائي 3-3.

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والأغنية تقول: "إنهم يلعبون في فرنسا ولكنهم جميعًا من أنجولا!" في إشارة إلى الأصول الإفريقية لمعظم اللاعبين الفرنسيين.

كرر لاعبو الأرجنتين الهتاف نفسه، بعدما تم إظهار جوانب من الاحتفالات داخل الحافلة التي تقل اللاعبين عبر بث مباشر قام به لاعب الوسط إنزو فيرنانديز.