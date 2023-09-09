ما حقيقة فتح رونالدو لفندقه أمام المتضررين من زلزال المغرب؟

تعرف على حقيقة ما تردد بشأن فتح رونالدو لفندقه بالمجان أمام متضرري زلزال المغرب المدمر

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انتشرت بعض الأخبار خلال الساعات الماضية، عن قيام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بفتح الفندق الخاص به في المغرب، أمام المتضررين من الزلزال المدمر الذي وقع في البلاد مؤخرًا.

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وتعرضت المغرب لهزة أرضية قوية وصلت قوتها إلى 6.8 على مقياس ريختر بالساعات الأولى من صباح السبت، تسببت في سقوط ضحايا تخطى عددهم 800 شخص خلال الساعات الماضية.

هل فتح كريستيانو رونالدو فندقه من أجل مساعدة المتضررين؟

نشرت صحيفة ماركا تقريرًا أكدت من خلاله أن فندق "Pestana CR7 Marrakech" الخاص بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو استقبل المتضررين من زلزال المغرب.

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الخبر تناقلته بعض المصادر على أنها مساعدة مطلقة لأي متضرر دون مقابل، وهو ما لم توضحه صحيفة “ماركا”.

ما حقيقة استقبال فندق كريستيانو رونالدو لمتضرري زلزال المغرب؟

كشفت إيرين سيكاس مواطنة إسبانية متضررة من الزلزال بالمغرب في تصريحات لقناة "24H”، عن أنها متواجدة في ردهة "استقبال" فندق كريستيانو رونالدو رفقة عدد كبير من الأشخاص من جنسيات مختلفة، من أجل الحصول على غرفة بعد أن نامت في الشارع بعد وقوع الزلزال.

وأضافت سيكاس أنها نامت في الشارع ليلة أمس بعد حدوث الزلزال، وكانت تبحث عن مكان تستطيع الإقامة به، حتى وجدت فندق رونالدو الذي يجد ازدحامًا شديدًا، وتواصلت مع الإدارة التي وافقت على قدومها للحصول على غرفة إقامة بشكل طبيعي.

جاء ذلك توضيحًا من المواطنة الإسبانية، لما تردد بشأن فتح فندق رونالدو أمام المتضررين من زلزال مراكش خلال الوقت الحالي بالمجان.

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