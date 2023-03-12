ما حقيقة تعرض ليونيل ميسي لحادث سيارة في فرنسا؟

تقارير مختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي تؤكد أن ميسي تعرض لحادث سيارة..

خرجت شائعة في الساعات القليلة الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لحادث سيارة.

وشعر الكثيرون بالصدمة والقلق، بعد أن صادفوا مقاطع فيديو تؤكد تعرض ميسي لحادث سيارة في العاصمة الفرنسية، باريس، ووفاته بسبب الحادث.

ورغم ذلك، فإن تلك منشورات قديمة ظهرت لأول مرة على الإنترنت في عام 2022، ويبدو أن بعض المستخدمين قد صادفوا محتوى قديمًا.

وليست هذه المرة الأولى التي تخرج فيها شائعات عن وفاة شخصية كروية شهيرة، حيث طالت هذه الشائعات أساطير مثل البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييجو مارادونا قبل أشهر من وفاتهما بالفعل.

وسائل التواصل الاجتماعي تحولت إلى أحد المصادر الرئيسية للعثور على الأخبار، لكنها لسوء الحظ فتحت الباب على مصراعيه أمام الأخبار المزيفة.