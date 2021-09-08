ما حقيقة انسحاب تراكتور أمام النصر في دوري أبطال آسيا 2022؟

أزمة مباراة تراكتور الإيراني والنصر السعودي في دوري أبطال آسيا 2022 لا تزال قائمة.

تفاقمت أزمة مباراة النصر السعودي أمام تراكتور الإيراني، في دور الستة عشر من منافسات بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة.

ومن المقرر أن تقام مباراة النصر وتراكتور يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021 على استاد جاسم بن حمد بنادي السد في العاصمة القطرية الدوحة، لكن قبل أقل من أسبوع على إقامة المباراة أصبح مصيرها غامضًا.

وأصدر النادي الإيراني بيانًا الأربعاء، طالب خلاله الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتأجيل اللقاء.

رسميًا .. تراكتور يطلب تأجيل مواجهته أمام النصر

لماذا طلب تراكتور تأجيل مباراة النصر في دوري أبطال آسيا؟

تراكتور يعاني من أزمة كبرى حاليًا، بعد إعلانه إصابة عدد من لاعبيه بعدوى فيروس كورونا، بالإضافة إلى فرد من أعضاء الجهاز الفني.

وأكد النادي الإيراني على إصابة ثلاثة من بين لاعبيه بفيروس كورونا، وأنه أرسل طلبًا إلى الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة.

وجاء في البيان: "بسبب الظروف الحالية، أرسل النادي خطابا إلى أمين عام اتحاد الكرة يطلب فيها تأجيل المباراة ضد النصر السعودي".

وتابع: "من بين 18 لاعباً في القائمة الآسيوية، هناك ثلاثة لاعبين هم محمد عباس زاده وعلي فتحي وسيد محمد خورام الحسيني مصابين بالإضافة إلى بيمان بابائي الموقوف، فيما أنهى اللاعب صياد كوكبي عقده، بالإضافة إلى وجود حالات إيجابية لفحص كورونا".

وأوضح: "بناء على ذلك، ونظرا لعدد اللاعبين في قائمة الاتحاد الآسيوي، والتي لم تصل إلى النصاب القانوني، فقد طلب تراكتور في هذه الرسالة تأجيل المباراة ضد النصر أو موافقة النادي على الانسحاب من دوري أبطال آسيا".

وتضم قائمة نادي تراكتور الآن 13 لاعبًا فقط، وهو العدد القانوني المسموح من الاتحاد الآسيوي لخوض المباريات.

ما هي لوائح الاتحاد الآسيوي لقوائم المباريات في ظل جائحة فيروس كورونا؟

تنص المادة رقم 4.3 في لوائح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإقامة المباريات خلال فترة تفشي فيروس كورونا على أنه إذا كان الفريق المشارك أو النادي لديه أقل من 13 لاعبًا بما في ذلك حارس مرمى واحد، وذلك لأي شبب، فإن الفريق لن يكون قادرًا على خوض المباراة.

وبالإضافة إلى ذلك سيكون ذلك الفريق مسؤولًا عن عدم إقامة المباراة، وبالتالي يتم اعتباره منسحبًا.

هل انسحب تراكتور من مباراة النصر؟

حتى لحظة كتابة هذه السطور، فإن تراكتور لم ينسحب من مباراة النصر كما أوضح في بيانه، وهدد فقط بذلك في حالة عدم سماح الاتحاد الآسيوي بتأجيل المباراة.

طلب تراكتور يؤكد على أنه في حالة اعتباره منسحبًا فيجب ألا توقع عليه أي عقوبات من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لأن الظرف قهري.

ماذا سيحدث في حالة انسحاب تراكتور أمام النصر؟

مع إقامة مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال آسيا لمنطقة غرب القارة من مباراة واحدة فقط، فإن انسحاب تراكتور سيكون في صالح النصر.

وفي حالة انسحاب تراكتور رسميًا من المباراة، سيتأهل النصر إلى دور الثمانية دون أن يلعب.