ما حقيقة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة المصرية ؟ وما العقوبة المتوقعة؟

تعرف على حقيقة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة المصرية وما العقوبة المتوقعة؟

ثارت مشكلة كبيرة في الكرة المصرية مؤخرًا إثر إعلان الأهلي عدم خوضه مباراة كأس الرابطة ضد المصري البورسعيدي والتي كان مقررًا أن تقام في السابع والعشرين من مارس الجاري 2023.

المشكلة أدت إلى إصدار الأهلي بيانًا رسميًا يرفض فيه خوض المباراة ويلوح بعدم خوض كأس الرابطة بالكامل، قوبل الأمر برفض من الرابطة التي يرأسها أحمد دياب رئيس نادي فيوتشر في الوقت ذاته.

وسط هذه الحالة من التمسك بالموقف بين الطرفين، لم يتم إلى الآن اتخاذ قرار نهائي بشأن المباراة وخوض الأهلي المسابقة، ولكن نتعرف على موقفي الطرفين، والعقوبات المحتملة على الأهلي حال تمسكه بعدم خوض المباراة.

ما أسباب رفض الأهلي خوض مباراة المصري في كأس الرابطة؟

الأهلي مصدر احتجاجه يتمثل في أن معظم لاعبيه هم لاعبون دوليون سيكونون مرتبطين في التوقيت ذاته بخوض المباريات مع منتخبات بلادهم ومنها 7-8 لاعبين على الأقل في قوام منتخب مصر.

موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس الرابطة المصرية 2022-23 والقنوات الناقلة

إضافة إلى المحترفين الأفارقة في صفوف الأهلي والذين استدعوا لمنتخبات بلادهم وهم علي معلول مع منتخب تونس، بيرسي تاو مع منتخب جنوب إفريقيا وأليو ديانج مع منتخب مالي.

ليس هذا فحسب، بل إن الأهلي تنتظره أهم مباراة في موسمه الإفريقي حتى الآن وهي مباراة الهلال السوداني في الجولة الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا والتي سيترتب عليها تحديد مصير الأهلي في البطولة الإفريقية إذ لابد من الفوز بفارق هدفين أو أكثر أو الفوز 1-0 فقط من أجل ضمان الوصول إلى الدور الثاني.

مباراة الأهلي والهلال ستكون في أحد يومي 31 مارس 2023 أو 1 أبريل 2023، وعليه سيكون اللاعبون الدوليون قد عادوا لتوهم من معسكرات منتخبات بلادهم، ومن وجهة نظر الأهلي فلا يعقل أن يكون لاعبو الصف الثاني أيضًا مستهلكين في مباراة محلية قبل استحقاق هام للغاية على الصعيد الإفريقي.

ما أسباب رفض الرابطة المصرية تأجيل مباراة الأهلي والمصري في كأس الرابطة؟

السر الذي يبنى عليه تمسك الرابطة بإقامة المباراة في موعدها هو أن نظام الجدولة في البطولات المحلية هذا الموسم بات أكثر صرامة من السنوات الماضية التي كانت حافلة بالتأجيلات لصالح القطبين على وجه التحديد.

يصر المسؤولون على إقامة المباريات في مواعيدها أيًا كانت الظروف، بينما تذهب بعض المصادر إلى أن الرابطة تستشعر أن الحساسية بين الأهلي والمصري على خلفية أحداث استاد بورسعيد 2012 هي سبب رفض الأهلي خوض المباراة بصفه الثاني واحتمالية تعرضه لهزيمة كبيرة أمام الفريق الأول للمصري، وهذا ما يجعل الرابطة متشبثة بموقفها لأنها لا ترى داعيًا للتأجيل.

الرابطة راسلت الأهلي قائلة إن طلبه بالتأجيل مرفوض، حتى لا يتم الإخلال بنظام المسابقات، محملة الأهلي مسؤوليته لأن اللوائح تقر بمشاركة الأندية دون لاعبيها الدوليين في بطولة كأس الرابطة.

ما هي حقيقة انسحاب الأهلي من كأس الرابطة؟

حتى الآن، لم يصدر الأهلي في بيانه الرسمي أي شيء عن الانسحاب من كأس الرابطة، وإنما طلب تأجيل مباراته ضد المصري فقط.

لكن الإعلامي المقرب من الأهلي أحمد شوبير، قال في تصريحات له إن الأهلي سيصدر بيانًا يعلن فيه الانسحاب من كاس الرابطة نظرًا لصعوبة المهمة وكون النادي في فترة إجازة بالوقت الراهن.

هل هناك عقوبات ستفرض على الأهلي إذا انسحب من كأس الرابطة؟

لا يتم التعامل مع مباريات كأس الرابطة كمباريات دوري عام أو كأس، إنما للبطولة لوائح جديدة أصدرتها الرابطة منذ انطلاق البطولة الموسم الماضي، ولا توجد عقوبات على انسحاب أي فريق تم إقرارها بشكل رسمي في لوائح البطولة.

ونظرًا لأن البطولة منظمة من قبل الرابطة المصرية، فإنها تختلف عن لوائح الدوري العام الذي رغم تنظيم الرابطة له أيضًا إلا أنه محكوم بلوائح وقانون لكرة القدم موجود منذ سنوات داخل اللجان المنظمة للمسابقات المحلية بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

لكن هناك خلافًا له علاقة بأن اللوائح تنص على "إجبارية" مشاركة أندية القسم الأول من الدوري المصري في بطولة كأس الرابطة، حتى لو لم يتم إقرار عقوبة واضحة في حالة الانسحاب، إلا أن هذا يجعل الكرة في ملعب الرابطة لإقرار عقوبات.