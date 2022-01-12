ما حقيقة انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر؟ وما قيمة الصفقة وموعد الإعلان؟

ضجة كبرى أثارتها أنباء اقتراب كريستيانو رونالدو من الانضمام إلى النصر السعودي، فما هي حقيقة هذا الأمر وقيمة الصفقة وهل وافق البرتغالي أم لا؟

ضجة كبرى أحدثتها التقارير التي تحدثت عن عرض سخي قدمه نادي النصر السعودي من أجل ضم البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى صفوفه مقدمًا له راتبًا سيجعله الأكثر دخلًا في عالم الرياضة بشكل عام.

وسط أزمات رونالدو مؤخرًا في عالم كرة القدم ورحيله عن مانشستر يونايتد بفسخ العقد بعد فترة متوترة بالذات عقب تصريحاته ضد المدرب والإدارة، فإن الكل يتوقع خطوة جديدة في مشوار البرتغالي عقب انتهاء كأس العالم.

رونالدو الآن لاعب حر، وهو الأمر الذي يجعل خطوة إلى المملكة العربية السعودية أمرًا مرجحًا.

ما هو عرض النصر لضم كريستيانو رونالدو؟

أفادت صحيفة "ماركا" الإسبانية في تقريرها الصادر الأربعاء بأن النصر رصد راتبًا سنويًا لرونالدو يقدر بـ 200 مليون يورو، وهو ما سيجعله الأعلى دخلًا بين لاعبي كرة القدم.

ليس هذا فقط، بل سيكون الأعلى دخلًا بين الرياضيين بشكل عام، وهو شيء يمكن التفكير في جدواه كثيرًا في ظل تقدم رونالدو في العمر، ولكن قيمته تظل كبيرة سواء من الناحية الفنية أو الإعلامية والتسويقية.

لن يتكلف النصر السعودي أي شيء بخلاف راتب رونالدو لأن البرتغالي أصبح لاعبًا حرًا بعد فسخ العقد بالتراضي مع مانشستر يونايتد.

ما سيحصل عليه البرتغالي كريستيانو رونالدو في حال انتقاله إلى النصر 🤯



💰200.000.000 يورو في السنة

💰 16.000.000 يورو شهريًا

💰 3،800،000 يورو أسبوعيًا

💰 760.000 يورو في يوميًا

💰 96000 يورو في الساعة الواحدة

💰 1600 يورو في الدقيقة

💰 26 يورو في الثانية



😱😱 pic.twitter.com/e80g9ZlF7X — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) December 1, 2022

ما موقف الهلال من التعاقد مع كريستيانو رونالدو؟

الطرف الوحيد في المملكة العربية السعودية الذي أعلن بوضوح أنه تفاوض مع رونالدو هو العملاق الهلالي.

الزعيم الذي حصل على لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، أعلن رئيسه فهد بن نافل في وقت سابق أنه تفاوض بالفعل لضم رونالدو في الميركاتو الصيفي المنصرم.

وقال رونالدو في تصريحاته مؤخرًا إنه تلقى عرضًا خياليًا من فريق سعودي، كل المؤشرات تشير إلى أنه الهلال.

بن نافل قال في تصريحاته نفسها إن السبب في عدم ضم رونالدو كان قرار منع الهلال من القيد لفترتين بسبب قضية محمد كنو الشهيرة.

مؤخرًا عادت التقارير مجددًا لتربط الهلال بخطوة إلى رونالدو، ستتطلب ربما التضحية بمهاجمه النيجيري المميز أوديون إيجالو، لكن يظل قرار منع القيد عائقًا أمام الصفقة.

فهد بن نافل رئيس الهلال لـ @thmanyah 🗣



"نعم فاوضنا كريستيانو رونالدو" 😱



تخيل النجم البرتغالي في دورينا بقميص الزعيم 🔵🔥 pic.twitter.com/K9In4xoGZi — موقع جول السعودي - GOAL (@GoalSA) September 26, 2022

هل وافق كريستيانو رونالدو على الانضمام إلى النصر؟

لدى ذكر التقارير الصحفية خلال الساعات الماضية العديد من التفاصيل عن عرض النصر لضم كريستيانو رونالدو، أفادت بعض المصادر بأن رونالدو وافق بالفعل على العرض.

لكن بيرس مورجان الإعلامي المقرب لرونالدو والذي خصه بأشهر تصريحاته مؤخرًا، أجاب على "تويتر" قائلًا إنه لم يقبل عرض النصر حتى الآن.

ما موعد الإعلان عن انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر؟

التقارير التي تحدثت عن انتقال رونالدو إلى النصر السعودي أشارت إلى أن البرتغالي سيتخذ هذه الخطوة حال إتمامها، في أعقاب كأس العالم 2022 وانتهاء مشاركته برفقة المنتخب البرتغالي في مونديال قطر.

رونالدو يريد إنهاء مسيرته بأفضل شكل ممكن برفقة سيليساو أوروبا، كي يضع اسمه بحروف من ذهب في كتاب التاريخ الكروي.