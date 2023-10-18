ما حقيقة انتقال شقيق جود بيلينجهام إلى ريال مدريد؟

خرجت تقارير مفاجئة عن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع شقيق جود بيلينجهام..

يتألق الإنجليزي جود بيلينجهام مع نادي ريال مدريد الإسباني منذ وصوله إلى "سانتياجو برنابيو" في الصيف الماضي، قادمًا من بوروسيا دورتموند الألماني في صفقة بلغت قيمتها 103 ملايين يورو.

تألق بيلينجهام مع ريال مدريد دفع إلى خروج أخبار مفادها أن النادي الملكي يفكر في التحرك مع شقيقه جوب الذي يلعب مع نادي سندرلاند الإنجليزي.

ماذا جاء في التقارير؟

صحيفة "إل ناسيونال" الإسبانية كشفت أن ريال مدريد قام بإرسال رئيس الكشافة في النادي، جوني كالافات، لمشاهدة جوب وهو يلعب مع منتخب إنجلترا تحت 19 عامًا.

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التقرير أشار إلى تلك الخطوة جاءت بعد الحصول على موافقة فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد.

جوب بيلينجهام شارك في تعادل "الأشبال الثلاثة" سلبيًا ضد الجبل الأسود، وقدم أداءً جيدًا إلى حد كبير، بعدما أثارت لقطاته الفردية ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب التقرير، فإن بيريز سيكون حريصًا على جلب جوب بيلينجهام إلى العاصمة الإسبانية إذا حصل على تقارير إيجابية من الكشافة.

ما هي حقيقة انضمام شقيق جود بيلينجهام إلى ريال مدريد؟

ربما يراقب ريال مدريد شقيق بيلينجهام، لكن المصدر الذي خرجت منه القصة لا يعد مصدرًا موثوقًا في أخبار الانتقالات بشكل عام، وأخبار ريال مدريد بشكل خاص.

معظم أخبار ذلك الموقع الإسباني لا تتحقق، ويعد واحدًا من المصادر الضعيفة، وهو ما يشكك في مصداقية الخبر.