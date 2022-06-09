"ما حققه ماجد عبدالله في 6 سنوات تفوق عليه حمدالله بموسمين"

المهاجم المغربي تفوق على أسطورة النصر

استعرض الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، أرقام ماجد عبد الله أسطورة نادي النصر، والمغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب العالمي السابق والاتحاد الحالي، مشيرًا إلى تفوق الأخير على الأول.

حمد الله كان أبرز لاعبي نادي النصر خلال المواسم الماضية، قبل أن يتم فسخ التعاقد معه، ثم ينتقل إلى نادي الاتحاد في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

الصرامي نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يتحدث فيها عن تحقيق ماجد عبد الله للقب هداف الدوري السعودي 6 مرات، وتحقيق حمد الله نفس اللقب مرتين فقط.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "النجم الدولي السابق الكابتن الكبير ماجد عبد الله حقق لقب هداف الدوري 6 مرات بقميص نادي النصر بمجموع 61 هدفًا".

وتابع: "الإبن الغالي الكابتن حمد الله حقق لقب هداف الدوري مرتين بقميص نادي النصر السعودي بمجموع 63 هدفًا، أي معلومة تاريخية موثقة مرحب بها، قراطيس ما نبغا".

#هات_إذنك

النجم الدولي السابق الكابتن الكبير ماجد عبد الله حقق لقب هداف الدوري " ٦" مرات بقميص نادي النصر،

المجموع ٦١ هدفاً ،،

الأبن الغالي الكابتن حمدالله حقق لقب هداف الدوري مرتين بقميص نادي النصر السعودي،

بمجموع ٦٣ هدفاً،

آي معلومة تاريخية " موثقة " مرحب بها#قراطيس_ما_نبغا pic.twitter.com/3RdkHS7m43 — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 9, 2022

وتمكن حمد الله من أن يصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في موسم واحد، بعدما سجل 34 هدفًا في موسم 2018-2019، الذي توجه به النصر ببطولة الدوري.

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واستطاع حمد الله في الموسم التالي 2019-2020 ببطولة الدوري السعودي، أن يحصل على لقب الهداف برصيد 29 هدفًا.