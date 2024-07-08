"ما حدث هراء".. موراتا: في إسبانيا لا احترام لأي شخص.. وقد أتخذ هذا القرار!

تصريحات نارية من قائد لاروخا..

تحدث ألفارو موراتا، قائد منتخب إسبانيا، عن مستقبله مع لاروخا، عقب انتهاء بطولة أمم أوروبا (يورو 2024)، حيث سيواجه المنتخب الفرنسي في نصف النهائي غدًا الثلاثاء.

وقال موراتا في مقابلة مع "El Mundo": "قد تكون اليورو نهاية مسيرتي مع المنتخب، إنه احتمال لا أريد التحدث عنه كثيرًا، لكن من المحتمل".

وأظهر موراتا نفسه كقائد نموذجي في التعامل مع زملائه، وعن ذلك يضيف: "أحب أن يشعر بالأهمية كل من يلعب وقتًا أقل، أنت لا تعرف أبدًا متى سيأتي وقتك، أخبرت داني أولمو أن وقته سيأتي، وقد حدث، والأمر نفسه مع ميكيل ميرينو (صاحب هدف الفوز القاتل أمام ألمانيا بربع النهائي)".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأوضح: "لم يكن علي تعلم دوري كقائد، الناس الذين عرفوني منذ كنت طفلًا يعرفون ما أنا عليه، لا أفكر فيمن يقللون من المنتخب، نفكر في كل أولئك الذين يأتون لدعمنا".

وواصل: "انظر في ذلك اليوم (بعد مباراة ألمانيا)، قالوا إنني كنت أبكي لأنني حصلت على بطاقة صفراء. يا له من هراء! كنت أبكي لأن بلدي، معي كقائد، وصلت إلى نصف النهائي، ينتقدونني بينما كنت سأقطع يدي للفوز ببطولة أوروبا".

وردًا على سؤال حول سبب نقله دائمًا صورة كونه غير سعيد، ختم: "لا على الإطلاق، أكون سعيدًا خارج إسبانيا، في إسبانيا لا يوجد احترام لأي شيء أو أي شخص".