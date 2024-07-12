ما تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري والبطولات المختلفة؟

تعرف على تاريخ مواجهات عملاقي الكرة المصرية، الأهلي وبيراميدز في البطولات المختلفة ولمن الغلبة في المواجهات المباشرة....

دائمًا ما تتسم مباريات الأهلي وبيراميدز، في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، بالإثارة والمتعة، فيكون من الصعب التكهن بنتيجة المباراة مهما كانت ظروف الفريقين.

ويمتد صراع الكبيرين، منذ زمن ليس بالطويل في البطولات المختلفة، والفائز هو الجمهور الذي يحظى بمباريات ومستويات مميزة في كل مباراة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في البطولات المختلفة، علمًا بأننا سنحتسب النتائج منذ تحويل نادي الأسيوطي إلى بيراميدز في عام 2018.

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ما هي نتيجة أول مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز؟

أول مباراة جمعت بين الأهلي وبيراميدز، كانت في الرابع من يناير عام 2019، وحينها فاز بيراميز بهدفين لهدف.

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في الدوري المصري؟

على صعيد الدوري المصري الممتاز، تواجه الفريقان في 11 مباراة سابقة، كان آخرها فوز الأهلي على بيراميدز 3-2 في الدوري المصري 2023-2024.

بيراميدز والأهلي يتساويان في الأكثر فوزًا في مبارياتهما في الدوري، حيث حقق الأهلي 4 انتصارات وكذلك بيراميدز وتعادلا في 3 مباريات، بينما يتفوق الأهلي في المواجهات المباشرة بشكل عام بفارق مباراتين بواقع (7-5).

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي وبيراميدز في البطولات المختلفة؟