قبل مواجهتهما المرتقبة في كأس العالم للأندية 2023، تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي المصري والاتحاد السعودي، ومدى ميل التاريخ لكفة أحدهم على الآخر..

لا حديث في العالم العربي سوى عن القمة المرتقبة بين الاتحاد السعودي والأهلي المصري في ربع نهائي كأس العالم للأندية 2023.

الاتحاد تجاوز أوكلاند سيتي في الدور الأول وانتصر بثلاثية نظيفة، بينما يقص الأهلي شريط مشاركته في البطولة بمواجهة النمور.

الآن الأنظار كلها تتجه نحو الأهلي والاتحاد، والتاريخ كعادته أحد العوامل الهامة التي توحي بصورة أو بأخرى إلى ما قد يحدث في المستقبل.

بحكم أن الفريقين لا يتواجدان في قارة واحدة، قد تكون مواجهتهما معدودة بعض الشيء، لكن الأكيد أن مباراة مونديال السعودية ستكون مثيرة للغاية.

ما تاريخ مواجهات الاتحاد السعودي والأهلي المصري؟

المواجهة الأولى التي جمعت الاتحاد والأهلي كانت في بطولة النخبة العربية عام 1992 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

أما ثاني المواجهات فكانت في بطولة العرب أبطال الدوري بنسخة 1995، وفاز الاتحاد بهدف نظيف على الأراضي السعودية.

والمواجهة الثالثة، كانت في بطولة السوبر المصري السعودي وفاز الاتحاد وقتها أيضًا بنتيجة 3-2 في القاهرة.

أما آخر مباراة فكانت في الدور التمهيدي لبطولة كأس العالم للأندية 2005، وحقق فيها الاتحاد انتصارًا آخر بهدف نظيف.

هكذا يكون الاتحاد قد التقى مع الأهلي 4 مرات، انتصر في 3 منها وتعادل مرة واحدة، ولم ينتصر بطل إفريقيا ولا مرة.

تاريخ مواجهات الاتحاد السعودي والأهلي المصري

عدد المباريات فوز الاتحاد فوز الأهلي التعادل 4 3 (1995 - 2001 - 2005) - 1 (1992)

ما تاريخ مواجهات الأندية الآسيوية مع الإفريقية في كأس العالم للأندية؟

هناك تفوق كبير للغاية للأندية الآسيوية في المواجهات أمام الفرق الإفريقية في بطولة كأس العالم للأندية.

منذ انطلاق المسابقة عام 2000، فازت الفرق الآسيوية في 10 مواجهات، مقابل الهزيمة في أربعة فقط.

الانتصارات الإفريقية جاءت في السنوات الأخيرة، بعد الفوز الساحق للترجي على السد 2019 بسداسية، وفوز الأهلي في 2020 على الدحيل بهدف نظيف، ثم انتصاره على الهلال برباعية نظيفة في 2021.

أما آخر المواجهات، فكانت بين الهلال والوداد في نسخة 2022 وانتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قبل أن يفوز الزعيم بضربات الترجيح.

تاريخ مواجهات الأندية الآسيوية والإفريقية في كأس العالم للأندية