ما بين بطل أوروبا ومورينيو .. باريس سان جيرمان يُحدد خليفة جالتييه!

من أجل حلم دوري أبطال أوروبا

من حيث يوجد دخان، هناك حريق ويبدو أن وقت كريستوف جالتييه مع باريس سان جيرمان قد ينتهي سريعًا حيث يتجه الفريق الفرنسي للبحث عن مدرب جديد للموسم المقبل.

جالتييه أصبح تحت الميكروسكوب بعد توديع بطولة دوري أبطال أوروبا من دور ال16 على يد بايرن ميونخ بثلاثية دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

مؤخرًا ارتبط اسم زين الدين زيدان بنادي العاصمة الفرنسية، لكنه يظل أمر صعب في ظل رفضه قبول المهمة بداية الموسم الحالي، وكذلك ترقبه لوضع ريال مدريد الذي يضعه كذلك ضمن مفكرته لخلافة كارلو أنشيلوتي.

وبحسب مصادر داخل النادي الفرنسي كشفت صحيفة "Il Messaggero" ﻿الإيطالية، أن باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع جوزيه مورينيو مدرب روما، أو روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا، وهو ما أكده موقع "باريس فانز".

تشير وسائل الإعلام الإيطالية إلى أنه كانت هناك بالفعل اجتماعات أو مناقشات مع مورينيو ومانشيني، وسيقرر باريس سان جيرمان مصير جالتييه بمجرد انتهاء موسم 2022-23.