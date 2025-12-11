تصل بطولة كأس العرب 2025 إلى محطتها قبل الأخيرة حين تقام مباريات نصف نهائي البطولة الحافلة بمزيج من الإثارة والقوة.

المغرب هو أول الواصلين إلى نصف النهائي بعد إقصائه للسوريين في ربع النهائي بهدف نظيف سجله وليد أزارو.

وفي التقرير التالي، سنتعرف معًا على المنتخبات التي تأهلت إلى نصف نهائي كأس العرب 2025...

ما المنتخبات المتأهلة إلى نصف نهائي كأس العرب 2025؟

بشكل رسمي تأهلت هذه المنتخبات إلى ربع نهائي كأس العرب 2025

المغرب ٠ ٠ ٠

ما موعد مباريات نصف نهائي كأس العرب 2025؟

تقام مباريات ربع نهائي مونديال العرب يوم الإثنين 15 ديسمبر 2025..

المباراة الموعد النتيجة الملعب الفائز من الأردن والعراق - الفائز من فلسطين والسعودية الإثنين 15 ديسمبر 2025

17:30 السعودية، 18:30 الإمارات - استاد خليفة الدولي المغرب - الفائز من الجزائر والإمارات الإثنين 15 ديسمبر 2025

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات - استاد البيت

موعد نهائي كأس العرب 2025

تًقام مباراة نهائي كأس العرب 2025 يوم الخميس 18 ديسمبر 2025 في السادسة مساءً بتوقيت مصر، السابعة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، على استاد لوسيل.