ما المنتخبات المتأهلة إلى ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تعرف على المنتخبات التي حجزت مقاعدها في دور ربع النهائي من منافسات كأس أمم إفريقيا 2023...

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دخلت منافسات كأس أمم إفريقيا 2023 في المرحلة الحاسمة بالوصول للأدوار الإقصائية، وبدأت بعض المنتخبات في حجز مقاعدها في دور ربع النهائي من البطولة.

ونجح منتخب أنجولا في أن يكون أول المتأهلين إلى ربع النهائي ليواجه نيجيريا الذي أقصى منتخب الكاميرون.

ونستعرض معكم في "جول" المنتخبات التي تأهلت إلى دور ربع النهائي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2023

ما المنتخبات المتأهلة لدور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية لدور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023:

المنتخبات المتأهلة أنجولا نيجيريا غينيا (مصر - الكونغو الديمقراطية) (السنغال - كوت ديفوار) (مالي - بوركينا فاسو) (الرأس الأخضر - موريتانيا) (المغرب - جنوب إفريقيا)

ما موعد دور ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2023؟

تبدأ منافسات دور ربع النهائي من كأس أمم إفريقيا 2023 يوم الجمعة 2 فبراير بمواجهة بين أنجولا ونيجيريا.

البداية النهاية الجمعة 2 فبراير 2024 السبت 3 فبراير 2024

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