ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 8 من كوبا أمريكا 2024؟

اقترب دور مجموعات كوبا أمريكا 2024، الذي شهد العديد من المفاجآت والمباريات القوية من نهايته، وبدأت معه تتضح معالم المنتخبات التي ستتأهل إلى دور الـ 8 من البطولة.
ويتأهل عن كل مجموعة أصحاب المركزين الأول والثاني، ليكتمل نصاب دور الـ 8 ونكون على موعد مع مباريات قوية في ربع النهائي الذي تزداد معه الإثارة والحماس.
وأصبح المنتخب الأرجنتيني حامل اللقب أول المتأهلين إلى دور الـ 8 بعد فوزه بأول مباراتين له، لكنه يريد ضمان الصدارة في مباراته الأخيرة ضد بيرو.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنستعرض معًا المنتخبات التي تأهلت بشكل رسمي إلى دور الـ 8 من بطولة كوبا أمريكا 2024.
ما المنتخبات المتأهلة إلى دور الـ 8 في كوبا أمريكا 2024؟
بصورة رسمية تأهلت المنتخبات الآتية إلى دور الـ 8 (ربع النهائي):-
المباراة التالية
|المجموعة
|المتصدر
|الوصيف
|الأولى
|الأرجنتين
|-
|الثانية
|-
|-
|الثالثة
|-
|-
|الرابعة
|-
-
ما موعد دور الـ 8 من كوبا أمريكا 2024؟
من المنتظر أن تبدأ مباريات دور الـ 8 في البطولة، بداية من يوم الجمعة 5 يوليو 2024..
|البداية
|النهاية
|الجمعة 5 يوليو 2024
|الأحد 7 يوليو 2024
جدول مباريات كوبا أمريكا 2024 - ربع النهائي
|رقم المباراة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة
|الملعب
|1
|الارجنتين - وصيف المجموعة الثانية
|الجمعة 5 يوليو 2024
04:00 السعودية ومصر
|-
|إن آر جاي
|2
|متصدر المجموعة الثانية - وصيف المجموعة الأولى
|السبت 6 يوليو 2024
04:00 السعودية ومصر
|-
|آيه تي أند تي
|3
|متصدر المجموعة الثالثة - وصيف المجموعة الرابعة
|الأحد 7 يوليو 2024
01:00 السعودية ومصر
|-
|أليجانت
|4
|متصدر المجموعة الرابعة - وصيف المجموعة الثالثة
|الأحد 7 يوليو 2024
04:00 السعودية ومصر
|-
|ستايت فارم