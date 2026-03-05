ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف وولفرهامبتون نظيره ليفربول في دور الـ 16 من كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 على ملعب مولينيو.

تأتي المباراة بين الفريقين بعدما تواجها في الدوري الإنجليزي وانتهت المباراة بفوز مفاجئ لوولفرهامبتون متذيل الدوري الإنجليزي بهدفين لهدف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الجمعة 6 مارس 2026، على ملعب مولينيو.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة وولفرهامبتون ضد ليفربول التشكيل المتوقع البدلاء المدرب روبرت إدواردز التشكيل المتوقع البدلاء المدرب آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج وولفرهامبتون وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات وولفرهامبتون وليفربول فورست الأخيرة