ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل ليفربول ضيفًا على نظيره وولفرهامبتون في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب مولينيو.

ليفربول صاحب المركز الخامس يريد الفوز وشق طريقه للمربع الذهبي بينما يطمح وولفرهامبتون لتحقيق نتيجة إيجابية يحاول بها الفكاك من مركزه الثامن عشر المؤهل للهبوط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الثلاثاء 3 مارس 2026، على ملعب مولينيو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة وولفرهامبتون وليفربول في الجولة 29 من الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج وولفرهامبتون وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات وولفرهامبتون وليفربول الأخيرة

ترتيب وولفرهامبتون وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026