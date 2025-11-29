ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب لندن، لاستضافة مباراة هامة تجمع وست هام وليفربول في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تطمح كتيبة الريدز، لمصالحة الجماهير عقب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، وسيعملون على العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 30 نوفمبر 2025، على ملعب لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السادسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز London Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج وست هام وليفربول في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات وست هام وليفربول الأخيرة

ترتيب وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026