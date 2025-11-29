ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoوست هام
London Stadium
team-logoليفربول
أحمد مجدي

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب لندن، لاستضافة مباراة هامة تجمع وست هام وليفربول في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تطمح كتيبة الريدز، لمصالحة الجماهير عقب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، وسيعملون على العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 30 نوفمبر 2025، على ملعب لندن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت السعودية، السادسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
London Stadium

ما القنوات الناقلة لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

تشكيلات وست هام ضد ليفربول

وست هامHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestليفربول
23
ألفونس أريولا
15
مافروبانوس
29
آرون وان بيساكا
25
جون كلير توديبو
12
M. Diouf
20
C
جارود بوين
27
سونغوتو ماغاسا
18
ماتيوس فرنانديز
10
لوكاس باكيتا
32
F. Potts
9
كالوم ويلسون
1
أليسون بيكر
5
إبراهيما كوناتي
2
جو جوميز
4
C
فيرجيل فان ديك
6
ميلوس كيركيز
8
دومينيك سوبوسلاي
10
أليكسيس ماك اليستير
38
ريان جرافينبيرش
7
فلوريان فيرتس
18
كودي جاكبو
9
أليكسندر إيساك

4-2-3-1

ليفربولAway team crest

وست هام
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • نونو سانتو

ليفربول
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج وست هام وليفربول في المباريات الأخيرة

وست هام
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
4/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
1/5

تاريخ مواجهات وست هام وليفربول الأخيرة

وست هام

آخر 5 مباريات

ليفربول

0

انتصار

1

تعادل

4

انتصارات

5

الأهداف المسجلة

19
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب وست هام وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0