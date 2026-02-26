Goal.com
مباشر
الدوري الإيطالي
team-logoفيرونا
مارك أنتونيو بينتجودي
team-logoنابولي
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب مارك أنتونيو بينتجودي لاستقبال مباراة مهمة تجمع هيلاس فيرونا ونابولي ضمن الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 50 نقطة بعد الهزيمة المفاجئة التي تلقاها أمام أتالانتا بهدفين مقابل هدف، ولكنه يحافظ على مركزه الثالث بفارق الأهداف عن روما، ويستمر في ملاحقة ميلان الذي سقط هو الآخر في فخ بارما، بينما ارتفع الفارق بينه وبين الصدارة إلى 14 نقطة كاملة، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو أو حتى الحفاظ على مقعد من المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.

بينما يتزيل هيلاس فيرونا جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، وبفارق 9 نقاط كاملة عن أول المراكز الأمنة من الهبوط، وعلى الرغم من صعوبة الأمر إلا أن الفريق يجب أن يوقف سلاسل الهزيمة المتتالية إذا ما أراد المحاولة لتجنب الهبوط الموسم القادم.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

NEW stc tv Serie A GoalGetty Images

ما موعد مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الجولة السابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو السبت 28 فبراير 2026، على استاد مارك أنتونيو بينتجودي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
مارك أنتونيو بينتجودي

ما القنوات الناقلة لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة فيرونا ضد نابولي

فيروناHome team crest

3-5-2

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestنابولي
1
لورينز مونتيبو
37
أرميل بيلا كوتشاب
15
فيكتور نيلسون
5
أندرياس إدموندسون
21
عبدو هروي
12
دوماغوي باراداريتش
19
أندريس كوينكا
3
مارتن فريسي
36
الشيخ نياسي
18
K. Bowie
9
أمين سار
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
31
سام بوكيما
4
أليساندرو بونجيورنو
5
خوان
26
انتونيو فيرجارا
3
ميجيل جوتيريز
68
ستانيسلاف لوبوتكا
20
إليف إلماس
30
باسكوالي ماتزوكي
27
A. Santos
19
راسموس هويلوند

3-4-2-1

نابوليAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باولو ساماركو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج هيلاس فيرونا ونابولي في المباريات الأخيرة

هيلاس فيرونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
2/12
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
2/5

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تاريخ مواجهات هيلاس فيرونا ونابولي الأخيرة

هيلاس فيرونا

آخر 5 مباريات

نابولي

1

انتصار

1

تعادل

3

انتصارات

7

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب هيلاس فيرونا ونابولي في الدوري الإيطالي 2025-2026

