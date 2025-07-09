ما القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يعود إنتر ميامي، إلى مباريات الدوري الأمريكي، بعد نهاية مشواره في كأس العالم للأندية، ويحل ضيفًا على نظيره نيو إنجلاند ريفولوشن.

ويحتل ليونيل ميسي، ورفاقه المركز السادس في ترتيب الدوري الأمريكي برصيد 32 نقطة، بعد لعب 17 مباراة، وبفارق 10 نقاط عن فيلادلفيا يونيون، المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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ما موعد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

موعد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 هو يوم الخميس 10 يوليو 2025 على ملعب جيليت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثانية والنصف بعد منتصف الليل بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025؟

لا يتم نقل مباريات الدوري الأمريكي 2025 عبر أي قناة داخل الشرق الأوسط، إلا أن قناة دبي الرياضية، أعلنت عن إذاعة بعض مباريات البطولة.

كيف تشاهد مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 عبر الإنترنت؟

تطبيق "Apple TV" يمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة مونتريال وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025 من خلاله عبر أجهزتك المختلفة.

المباراة نيو إنجلاند ريفولوشن - إنتر ميامي التاريخ الخميس 10 يوليو 2025 موعد المباراة 02:30 مصر والسعودية الملعب جيليت القنوات الناقلة Apple TV

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي Gillette Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025

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نتائج نيو إنجلاند ريفولوشن وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

ترتيب إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2025