دوري روشن السعودي
team-logoنيوم
team-logoالأهلي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف نيوم، نظيره الأهلي، في مواجهة قوية ضمن مواجهات الجولة الثامنة عشرة من دوري روشن السعودي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

الأهلي يدخل المباراة وهو في المركز الثالث بالتساوي مع النصر ولكن بفارق الأهداف للعالمي وعينه على تضييق الفارق مع الهلال صاحب الصدارة والفارق بينهما في الوقت الراهن هو 7 نقاط.

وفي السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

موعد مباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 هو يوم السبت 24 يناير 2026، على استاد مدينة الملك خالد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

حصلت شبكة قنوات ثمانية، على حقوق بث مباريات دوري روشن السعودي 2025-2026، وستنقل المباراة على شاشتها.

القنوات الناقلةالتعليق
ثمانية-

ما تردد قنوات ثمانية الناقلة لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026؟

يمكن مشاهدة قنوات ثمانية في القمرين الصناعي، نايل سات وعرب سات، عبر الترددات الآتية:

القمرعرب سات
التردد11919
الاستقطابأفقي (H)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4
القمرنايل سات
التردد12360
الاستقطابعمودي (V)
معدل الترميز27500
معدل الخطأ3/4

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

أطلقت شبكة ثمانية تطبيقًا خاصًا يمكن من خلاله مشاهدة مباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026 عبر الإنترنت.

لتحميل تطبيق ثمانية عبر Google Play لهواتف أندرويد .. من هنا

لتحميل تطبيق ثمانية عبرApp Store لهواتف آيفون   ..من هنا

التشكيل المتوقع لمباراة نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نيوم ضد الأهلي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • كريستوف غالتيير

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماتياس يايسله

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج نيوم والأهلي في المباريات الأخيرة

نيوم
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

الأهلي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ المواجهات بين نيوم والأهلي في المباريات الخمس الأخيرة

نيوم

المباراة الأخيرة

الأهلي

0

انتصار

0

تعادل

1

انتصار

0

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/1
سجل كلا الفريقين
0/1

ترتيب نيوم والأهلي في دوري روشن السعودي 2025-2026

