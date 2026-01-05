ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وفيرونا ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يحتل الأزوري المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ على لاتسيو بهدفين نظيفين، ليستمر في في مُطاردة ميلان صاحب الـ38 نقطة، وإنتر المتصدر برصيد 39 نقطة، وبالتأكيد لا بديل سوى الفوز ليستمر في ملاحقة لقب الدوري.

على الجانب الآخر يُقدم هيلاس فيرونا موسم للنسيان، حيث يحتل المركز الاخير برصيد 12 نقطة فقط، حيث هُزم ايضاً أمام تورينو في الجولة السابقة، وبالطبع في ظل هذا الأداء ستكون المباراة صعبة أمام الأزوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

Getty/Goal

ما موعد مباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وفيرونا في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 7 يناير 2026، على استاد ديجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي سان باولو

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلة المعلق stc tv محمد الشامسي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي وفيرونا في المباريات الأخيرة

Getty/Goal

تاريخ مواجهات نابولي وفيرونا الأخيرة

ترتيب نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026