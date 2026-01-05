تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
سان باولو
team-logoفيرونا
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وفيرونا ضمن الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يحتل الأزوري المركز الثالث برصيد 37 نقطة بعد فوزه في اللقاء السابق ضمن السيري آ على لاتسيو بهدفين نظيفين، ليستمر في في مُطاردة ميلان صاحب الـ38 نقطة، وإنتر المتصدر برصيد 39 نقطة، وبالتأكيد لا بديل سوى الفوز ليستمر في ملاحقة لقب الدوري.

على الجانب الآخر يُقدم هيلاس فيرونا موسم للنسيان، حيث يحتل المركز الاخير برصيد 12 نقطة فقط، حيث هُزم ايضاً أمام تورينو في الجولة السابقة، وبالطبع في ظل هذا الأداء ستكون المباراة صعبة أمام الأزوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

ما موعد مباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وفيرونا في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 7 يناير 2026، على استاد ديجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
سان باولو

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tvمحمد الشامسي

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

تشكيلات نابولي ضد فيرونا

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-5-2

Home team crestهيلاس فيرونا
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
22
C
جيوفاني دي لورينزو
4
أليساندرو بونجيورنو
13
أمير رحماني
70
نوا لانج
8
سكوت مكتوميناي
21
ماتيو بوليتانو
68
ستانيسلاف لوبوتكا
3
ميجيل جوتيريز
20
إليف إلماس
19
راسموس هويلوند
1
C
لورينز مونتيبو
37
أرميل بيلا كوتشاب
5
أوناي نونييز
6
نيكولاس فالنتيني
24
أنتوان بيرنيدي
63
روبيرتو غاجليارديني
12
دوماغوي باراداريتش
3
مارتن فريسي
36
الشيخ نياسي
16
جيفت أوربان
9
أمين سار

3-5-2

هيلاس فيروناAway team crest

نابولي
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

هيلاس فيرونا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • باولو زانيتي

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وفيرونا في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
0/5

هيلاس فيرونا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
3/5

stc tv Serie A GOALGetty/Goal

تاريخ مواجهات نابولي وفيرونا الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

هيلاس فيرونا

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

7

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب نابولي وفيرونا في الدوري الإيطالي 2025-2026

0