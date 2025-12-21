ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب الأول بارك، لاستضافة مباراة قوية ومثير تجمع بين نابولي وبولونيا، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والمنقولة حصريًا على "تطبيق ثمانية".

ويشارك نابولي في السوبر بصفته بطلًا للدوري الإيطالي، في الموسم الماضي بينما يشارك بولونيا، بصفته بطلًا لكأس إيطاليا، وكان معهم ميلان وإنتر، إلا أن الثنائي الأخير ودع البطولة من نصف النهائي.

ونجح نابولي، في حسم مقعده بالمباراة النهائية بعد تفوقه على ميلان بهدفين دون رد، بينما وصل بولونيا إلى النهائي، من ركلات الترجيح أمام إنتر، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 هو يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة ثمانية -الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف تأتي المباراة بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلة المعلق تطبيق ثمانية فارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "ثمانية".

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي وبولونيا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نابولي وبولونيا في المباريات الخمس الأخيرة