السوبر الإيطالي
team-logoنابولي
Al-Awwal Park
team-logoبولونيا
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب الأول بارك، لاستضافة مباراة قوية ومثير تجمع بين نابولي وبولونيا، في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 والمنقولة حصريًا على "تطبيق ثمانية".

ويشارك نابولي في السوبر بصفته بطلًا للدوري الإيطالي، في الموسم الماضي بينما يشارك بولونيا، بصفته بطلًا لكأس إيطاليا، وكان معهم ميلان وإنتر، إلا أن الثنائي الأخير ودع البطولة من نصف النهائي.

ونجح نابولي، في حسم مقعده بالمباراة النهائية بعد تفوقه على ميلان بهدفين دون رد، بينما وصل بولونيا إلى النهائي، من ركلات الترجيح أمام إنتر، بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 هو يوم الإثنين 22 ديسمبر 2025، على استاد الأول بارك.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.

crest
السوبر الإيطالي - Super Cup
Al-Awwal Park

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة ثمانية  -الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإيطالي حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

وسوف تأتي المباراة بتعليق فارس عوض.

القنوات الناقلةالمعلق
تطبيق ثمانيةفارس عوض

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "ثمانية".

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وبولونيا في نهائي كأس السوبر الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد بولونيا

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبولونيا
32
فانيا ميلنكوفيتش سافيتش
13
أمير رحماني
4
أليساندرو بونجيورنو
31
سام بوكيما
37
ليوناردو سبينازولا
70
نوا لانج
7
دافيد نيريس
68
ستانيسلاف لوبوتكا
22
جيوفاني دي لورينزو
8
سكوت مكتوميناي
19
راسموس هويلوند
13
فيدريكو رافايليا
26
جون لوكومي
14
T. Heggem
2
اميل هولم
33
خوان ميراندا
7
ريكاردو أورسوليني
19
لويس فيرجسون
21
ينز أودجارد
28
نيكولو كامبياغي
6
نيكولا مورو
9
سانتياغو كاسترو

4-2-3-1

بولونياAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فنتشينزو إيتاليانو

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وبولونيا في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

بولونيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات نابولي وبولونيا في المباريات الخمس الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

بولونيا

1

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5
0