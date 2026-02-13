Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoروما
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وروما ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 49 نقطة، ويتواجد في المركز الثالث بعد انتصاره بصعبة في الجولة الماضية على جنوى، ليحافظ على فارق النقاط بينه وميلان الذي يتفوق عليه بنقطة وحيدة، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو الذي يتأخر عنه بتسعة نقاط كاملة.

بينما وصل الجيلاروسي للنقطة الـ 46، بعد انتصاره في الجولة السابقة على كالياري، ليحافظ على مركزه الخامس بفارق الأهداف فقط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، وبالتأكيد يسعى الذئاب لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على السكوديتو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وروما في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 15 فبراير 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد روما

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestروما
1
أليكس ميريت
13
أمير رحماني
31
سام بوكيما
4
أليساندرو بونجيورنو
37
ليوناردو سبينازولا
68
ستانيسلاف لوبوتكا
26
انتونيو فيرجارا
23
G. Nascimento
20
إليف إلماس
3
ميجيل جوتيريز
19
راسموس هويلوند
99
ميل سفيلار
87
دانييلي غيلاردي
5
إيفان نديكا
23
جيانلوكا مانشيني
43
ويسلي
61
نيكولو بيسيلي
4
بريان كريستانتي
18
ماتياس سولي
7
لورينزو بيليجريني
19
زكي شيليك
14
دونيايل مالين

3-4-2-1

روماAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جيان بييرو غاسبيريني

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وروما في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/10
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

روما
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات نابولي وروما الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

روما

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

5

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

