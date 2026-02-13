ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وروما ضمن الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 49 نقطة، ويتواجد في المركز الثالث بعد انتصاره بصعبة في الجولة الماضية على جنوى، ليحافظ على فارق النقاط بينه وميلان الذي يتفوق عليه بنقطة وحيدة، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو الذي يتأخر عنه بتسعة نقاط كاملة.

بينما وصل الجيلاروسي للنقطة الـ 46، بعد انتصاره في الجولة السابقة على كالياري، ليحافظ على مركزه الخامس بفارق الأهداف فقط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع، وبالتأكيد يسعى الذئاب لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على السكوديتو.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وروما في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأحد 15 فبراير 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026

نتائج نابولي وروما في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات نابولي وروما الأخيرة

ترتيب نابولي وروما في الدوري الإيطالي 2025-2026