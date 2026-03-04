Goal.com
الدوري الإيطالي
team-logoنابولي
دييجو أرماندو مارادونا
team-logoتورينو
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب دييجو أرماندو مارادونا لاستقبال مباراة مهمة تجمع نابولي وتورينو ضمن الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الأزوري 53 نقطة بعد الفوز على هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف في الجولة السابقة، ليحافظ على مركزه الثالث بفارق نقطتين عن روما صاحب المركز الرابع، ويستمر في ملاحقة ميلان صاحب الوصافة برصيد 57 نقطة، بينما يظل الفارق بينه وبين الصدارة 14 نقطة كاملة، وبالتأكيد لا بديل عن الفوز في اللقاء القادم لمواصلة مطاردة السكوديتو أو حتى الحفاظ على مقعد من المقاعد المؤهلة لدوري الأبطال.

بينما يحتل تورينو المركز الـ14 برصيد 30 نقطة، ويحاول الابتعاد أكثر عن مراكز الهبوط، حيث يفرق بينه وبين أولى مراكز الهبوط 6 نقاط فقط، وبالتأكيد يسعى للخروج بنتيجة إيجابية من اللقاء.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة نابولي وتورينو في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الجمعة 6 مارس 2026، على استاد دييجو أرماندو مارادونا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإيطالي - الدوري الإيطالي
دييجو أرماندو مارادونا

ما القنوات الناقلة لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة نابولي ضد تورينو

نابوليHome team crest

3-4-2-1

التشكيل

3-4-1-2

Home team crestتورينو
1
أليكس ميريت
5
خوان
4
أليساندرو بونجيورنو
31
سام بوكيما
26
انتونيو فيرجارا
68
ستانيسلاف لوبوتكا
27
A. Santos
20
إليف إلماس
37
ليوناردو سبينازولا
21
ماتيو بوليتانو
19
راسموس هويلوند
1
ألبيرتو بالياري
77
إينزو إيبوسي
44
أدريان إسمالي
23
ساوول كوكو
20
فالينتينو لازارو
4
ماتيو براتي
66
جفيداس جينيتيس
33
R. Obrador
10
نيكولا فلاسيتش
18
جيوفاني سيميوني
91
دوفان إيستيبان زاباتا بانغيرا

3-4-1-2

تورينوAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • أنتونيو كونتي

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرتو دافيرسا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج نابولي وتورينو في المباريات الأخيرة

نابولي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
5/5

تورينو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات نابولي وتورينو الأخيرة

نابولي

آخر 5 مباريات

تورينو

2

انتصاران

1

تعادل

2

انتصاران

4

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
1/5

ترتيب نابولي وتورينو في الدوري الإيطالي 2025-2026

0