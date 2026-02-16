Goal.com
أحمد جمال

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستعد ملعب سان سيرو لاستقبال مباراة مهمة تجمع ميلان وكومو ضمن الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026.

يمتلك الروسونيري 53 نقطة، بعد الانتصار على بيزا في اللقاء السابق ضمن السيري آ، ليحافظ على الوصافة ويستمر في مُطاردة الإنتر صاحب الـ 61 نقطة.

ويسعى ميلان لعدم التفريط في نقاط المباراة القادمة، في ظل المنافسة الشرسة على الصدارة مع النيراتزوري.

على الجانب الآخر يحتل كومو المركز السابع برصيد 41 نقطة، ويطمح في العودة للمركز السادس الذي فقده بعد الهزيمة أمام فيورنتينا في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

موعد مباراة ميلان وكومو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي 2025-2026، هو الأربعاء 18 فبراير 2026، على استاد سان سيرو.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة الحادية عشرة إلا الربع مساءً بتوقيت السعودية، الحادية عشرة وخمسة وأربعين دقيقة بتوقيت الإمارات.

جوسيبي مياتزا

ما القنوات الناقلة لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026؟

تمتلك شبكة stc tv حق بث مباريات الدوري الإيطالي، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026، عبر شاشتها.

القنوات الناقلةالمعلق
stc tv-

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق stc tv.

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ميلان ضد كومو

ميلانHome team crest

3-5-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestكومو
16
مايك ماينان
46
ماتيو غابيا
23
فيكايو توموري
31
ستراهينيا بافلوفيتش
4
صامويل ريتشي
33
دافيد بارتيساغي
24
زاكاري أتيكام
19
يوسف فوفانا
14
لوكا مودريتش
18
كريستوفر نكونكو
8
روبن لوفتوس تشيك
1
جان بوتيز
31
ميرغيم فوجفودا
14
جاكوبو رامون
3
أليكس فالي
2
مارك اوليفييه كيمب
10
نيكو باز
33
لوكاس دا كونها
23
ماكسيمو بيروني
19
N. Kuehn
20
مارتن باتورينا
11
أناستاسيوس دوفيكاس

4-2-3-1

كوموAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • ماسيميليانو أليجري

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • سيسك فابريجاس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ميلان وكومو في المباريات الأخيرة

ميلان
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

كومو
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ميلان وكومو الأخيرة

ميلان

آخر 5 مباريات

كومو

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

ترتيب ميلان وكومو في الدوري الإيطالي 2025-2026

