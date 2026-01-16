ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب محمد الخامس، مباراة قوية ومثيرة تجمع بين منتخب مصر أمام نظيره النيجيري، في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025.
يسعى المنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، إلى تحقيق الميدالية البرونزية وعدم العودة إلى الأراضي المصرية خالي الوفاض.
في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.
ما موعد مباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025؟
موعد مباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم إفريقيا 2025، هو السبت 17 يناير 2026، على ملعب محمد الخامس.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في الخامسة مساء بتوقيت المغرب، السادسة بتوقيت مصر.
ما القنوات الناقلة لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025؟
تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.
وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 بتعليق علي محمد علي.
|القنوات الناقلة
|التعليق
|beIN MAX 1
|علي محمد علي
|TOD TV
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟
يمكن مشاهدة مباراة مصر ونيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث بكأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".
وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.