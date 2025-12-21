تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoمصر
Stade Adrar
team-logoزيمبابوي
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب أدرار مباراة الافتتاح لمنتخب مصر في كأس أفريقيا 2025 المقامة في المغرب والتي تجمع الفراعنة مع زيمبابوي.

المصريون يريدون استغلال الحالة المعنوية التي يغرسها المدرب حسام حسن دائمًا في لاعبيه من أجل العودة لمنصات التتويج التي غاب عنها الفراعنة من 2010.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة، هو الإثنين 22 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساء بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا B
Stade Adrar

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1علي محمد علي
beIN MAX 2
beIN MAX 3
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وزيمبابوي في كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة مصر ضد زيمبابوي

مصرHome team crest

4-3-3

التشكيل

4-3-3

Home team crestزيمبابوي
1
محمد الشناوي
12
محمد حمدي
6
ياسر إبراهيم
5
رامي ربيع
3
محمد هاني
21
أحمد سيد زيزو
19
مروان عطية
18
مصطفى فتحى
10
محمد صلاح
11
مصطفى محمد
7
محمود حسن تريزيجيه
1
E. Chipezeze
5
D. Lunga
15
T. Hadebe
4
موناشي غاراناغا
21
غودنوز مورويرا
6
J. Fabisch
18
مارفيلوس ناكامبا
17
ناوليدج موسونا
20
تاواندا شيريوا
9
بيرنسي دوبي
19
T. Maswanhise

4-3-3

زيمبابويAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • M. Nees

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر وزيمبابوي في المباريات الأخيرة

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
5/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
4/5

زيمبابوي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
3/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات مصر وزيمبابوي الأخيرة

مصر

آخر 5 مباريات

زيمبابوي

5

انتصارات

0

تعادل

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مصر وزيمبابوي في كأس أفريقيا 2025

0