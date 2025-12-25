تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoمصر
Stade Adrar
team-logoجنوب أفريقيا
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يتزين ملعب أدرار، لاستضافة مواجهة مصر وجنوب أفريقيا ضمن منافسات الجولة الثانية من مجموعات كأس أفريقيا 2025 والمقامة على الأراضي المغربية.

منتخب مصر يسعى للوصول إلى النقطة السادسة بعد الفوز على زيمبابوي في الجولة الأولى بهدفين لهدف وهو نفس الهدف الذي يسعى البافانا بافانا لتحقيقه بعدما فازوا بفس النتيجة على أنجولا.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025، هو الجمعة 26 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت السعودية، الرابعة بتوقيت المغرب، الخامسة بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة مصر ضد جنوب أفريقيا

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

23
محمد الشناوي
6
ياسر إبراهيم
12
محمد حمدي
3
محمد هاني
4
حسام عبدالمجيد عبدالسلام
14
حمدي فتحي
8
إمام عاشور
10
محمد صلاح
19
مروان عطية
7
محمود حسن تريزيجيه
22
عمر مرموش
1
رونوين ويليامس
6
أوبري موديبا
20
مكرر ( مربوط بالمصدر الإحصائي )
14
M. Mbokazi
21
سيابونغا نغيزانا
11
M. Nkota
7
اوسوين ريغان ابوليس
13
سفيفيلو سيتولي
17
سيفو مبولي
4
تيبوهو موكيانا
9
لايل فوستر

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • هوغو بروس

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر وجنوب أفريقيا في المباريات الأخيرة

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

جنوب إفريقيا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

تاريخ مواجهات مصر وجنوب أفريقيا الأخيرة

مصر

آخر 5 مباريات

جنوب إفريقيا

0

انتصار

2

تعادلان

3

انتصارات

2

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب مصر وجنوب أفريقيا في كأس أفريقيا 2025

0