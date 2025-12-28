ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحتضن ملعب أدرار، مباراة قوية بين مصر وأنجولا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من مصر وأنجولا، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة وضمنوا التأهل إلى الدور الثاني لكنهم يريدون الحفاظ على الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الإثنين 29 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت المغرب.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 4 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات 3 محمد هاني

نتائج مصر وأنجولا في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مصر وأنجولا الأخيرة

ترتيب مصر مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025