كأس أمم إفريقيا
team-logoأنجولا
Stade Adrar
team-logoمصر
بلال محمد

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب أدرار، مباراة قوية بين مصر وأنجولا، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من كأس إفريقيا أفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

ويشارك كل من مصر وأنجولا، في المجموعة الثانية من البطولة برفقة كل من زيمبابوي وجنوب أفريقيا.

ويحتل الفراعنة صدارة المجموعة وضمنوا التأهل إلى الدور الثاني لكنهم يريدون الحفاظ على الصدارة.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر وأنجولا في كأس أمم إفريقيا 2025، هو الإثنين 29 ديسمبر 2025، على ملعب أدرار.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت مصر، السابعة مساء بتوقيت السعودية، الخامسة بتوقيت المغرب.

كأس أمم إفريقيا - كأس أمم أفريقيا B
Stade Adrar

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 4 وbeIN MAX 2 و beIN MAX 3 بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 2علي محمد علي
beIN MAX 3
beIN MAX 4
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة أنجولا ضد مصر

أنجولاHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

5-3-2

Home team crestمصر
1
هوغو ماركيس
4
كلينتون
13
تو كارنيرو
3
جوناثان بواتو مانانغا
5
ديفيد كارمو
23
مانويل كافومانا
16
ألفريدو كوليمبي ريبيرو فريدي
10
G. Dala
15
Beni
14
M. Benson
9
مبالا نزولا
23
محمد الشناوي
6
ياسر إبراهيم
14
حمدي فتحي
12
محمد حمدي
8
إمام عاشور
5
رامي ربيع
25
أحمد سيد زيزو
7
محمود حسن تريزيجيه
19
مروان عطية
10
محمد صلاح
22
عمر مرموش

5-3-2

مصرAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • باتريس بوميل

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

نتائج مصر وأنجولا في المباريات الأخيرة

أنجولا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
4/5

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
6/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مصر وأنجولا الأخيرة

أنجولا

آخر 4 مباريات

مصر

0

انتصار

2

تعادلان

2

انتصاران

6

الأهداف المسجلة

8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/4
سجل كلا الفريقين
3/4

ترتيب مصر مصر وأنجولا في كأس أفريقيا 2025

0