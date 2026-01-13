تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
كأس أمم إفريقيا
team-logoالسنغال
Stade Ibn-Batouta
team-logoمصر
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحتضن ملعب ابن بطوطة "طنجة الكبير"، مباراة قوية بين مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 المقامة في المغرب.

المنتخب المصري تأهل إلى نصف النهائي بعد تخطي العقبة الإيفوارية بثلاثة أهداف لهدفين، بينما عبرت السنغال إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على مالي بهدف نظيف.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

موعد مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، هو الأربعاء 14 يناير 2026، على ملعب ابن بطوطة "طنجة الكبير".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في السادسة مساء بتوقيت المغرب، الثامنة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت مصر.

crest
كأس أمم إفريقيا - المرحلة الإقصائية
Stade Ibn-Batouta

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات كأس أفريقيا 2025 بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قنوات beIN MAX 1  بتعليق علي محمد علي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN MAX 1علي محمد علي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس أمم أفريقيا 2025

التشكيلات المحتملة السنغال ضد مصر

السنغالHome team crest

4-3-3

التشكيل

3-4-1-2

Home team crestمصر
16
إدوارد ميندي
3
خاليدو كوليبالي
25
M. Diouf
15
كريبين دياتا
19
موسى نياكاتيه
5
ادريسا غاي
7
حبيب ديارا
26
بابي جاي
13
إليمان نداي
20
حبيبو محمدو ديالو
10
ساديو ماني
23
محمد الشناوي
4
حسام عبدالمجيد عبدالسلام
6
ياسر إبراهيم
5
رامي ربيع
8
إمام عاشور
14
حمدي فتحي
19
مروان عطية
3
محمد هاني
13
أحمد أبو الفتوح
22
عمر مرموش
10
محمد صلاح

3-4-1-2

مصرAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بابي ثياو

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • حسام حسن

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

الإصابات والإيقافات

  • لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مصر والسنغال في المباريات الأخيرة

السنغال
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/2
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
2/5

مصر
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مصر والسنغال الأخيرة

السنغال

آخر 5 مباريات

مصر

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

3

الأهداف المسجلة

1
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
0/5
سجل كلا الفريقين
0/5
إعلان
0