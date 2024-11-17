ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس إفريقيا 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس إفريقيا 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت..

يحل منتخب بوتسوانا ضيفاً على منتخب مصر ضمن مباريات الجولة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025، والتي يستضيفها ملعب 30 يونيو.

ويدخل رجال المدرب حسام حسن المباراة وعينهم على تحقيق الفوز، على الرغم من تأهلهم رسمياً متصدرين المجموعة الثالثة، ولكن يسعى الفراعنة لإرسال رسالة للقارة بأنهم عازمون على الحصول على كأس إفريقيا.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في الجولة السادسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025..

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ما موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ملعب 30 يونيو.

ما القنوات الناقلة لمباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس، وستذاع مباراة مصر وبوتسوانا على قناة beIN Sports 2، بتعليق علي محمد علي، كما يمكنك متابعة اللقاء عبر البث الأرض لقناة Time Sport بتعليق محمد محمود عفيفي.

كيف تشاهد مباراة مصر وبوتسوانا في تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم فعل ذلك عبر تطبيق TOD.

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