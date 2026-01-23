تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoمانشستر سيتي
اتحاد ستاديوم
team-logoوولفرهامبتون
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل وولفرهامبتون ضيفًا على حساب مانشستر سيتي، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026، والتي تجمع بينهما على ملعب الاتحاد.

يدخل مانشستر سيتي، المباراة وكله رغبة في مصالحة أنصاره بعد الهزيمة المفاجئة من مانشستر يونايتد 2-0 في الجولة الماضية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم السبت 24 يناير 2026، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز
مانشستر سيتي crest
مانشستر سيتي
مان سيتي
وولفرهامبتون crest
وولفرهامبتون
وولفرهامبتون
crest
الدوري الإنجليزي الممتاز
اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق علي سعيد الكعبي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة مانشستر سيتي ضد وولفرهامبتون

مانشستر سيتيHome team crest

4-1-4-1

التشكيل

3-4-2-1

Home team crestوولفرهامبتون
25
جيانلويجي دوناروما
82
ريكو لويس
15
مارك جويهي
45
عبد القدير خوسانوف
33
نيكو أوريلي
42
أنطوان سيمينيو
20
بيرناردو سيلفا
10
ريان شرقي
16
رودري
11
جيريمي دوكو
9
إرلينج هالاند
1
خوسيه سا
4
سانتياغو بوينو
15
موسكويرا
37
لاديسلاف كريسي
11
هوانغ هي تشان
3
هوغو بوينو
7
أندريه
36
M. Mane
38
جاكسون تشاتشوا
8
جواو جوميز
14
T. Arokodare

3-4-2-1

وولفرهامبتونAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • روبرت إدواردز

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في المباريات الأخيرة

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
14/7
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

وولفرهامبتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/3
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ووولفرهامبتون الأخيرة

مان سيتي

آخر 5 مباريات

وولفرهامبتون

4

انتصارات

0

تعادل

1

انتصار

13

الأهداف المسجلة

4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب مانشستر سيتي ووولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

