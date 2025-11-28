ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب الاتحاد، لاستضافة مباراة هامة تجمع مانشستر يونايتد وليدز يونايتد في الجولة الثالثة عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تطمح كتيبة السيتيزينس، لمصالحة الجماهير عقب سلسلة النتائج السلبية التي يحققها الفريق، وسيعمل على العودة لسكة الانتصارات في البطولة المحلية.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 29 نوفمبر 2025، على ملعب الاتحاد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز اتحاد ستاديوم

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 3 بتعليق علي محمد علي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026

نتائج مانشستر سيتي وليدز يونايتد في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي وليدز يونايتد الأخيرة

ترتيب مانشستر سيتي وليدز يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025-2026