ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والهلال في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والهلال في دور الـ 16 من كأس العالم للأندية 2025 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يتزين ملعب كامبينج وورلد، لاستقبال مباراة قوية ومثيرة تجمع بين مانشستر سيتي والهلال، ضمن مواجهات دور الـ 16 لكأس العالم للأندية 2025.

وكان مانشستر سيتي، قد وصل إلى دور الـ 16 بعدما تصدر المجموعة السابعة بالعلامة الكاملة، بعد فوزه على الوداد، ثم العين ويوفنتوس، وتسعى كتيبة المدرب بيب جوارديولا، لمواصلة النجاحات والانتصارات، لمصالحة الجماهير باللقب بعد الموسم المنقضي المخيب للآمال.

على الجانب الآخر، حجز الموج الأزرق مقعده في ثمن النهائي، كوصيف للمجموعة الثامنة، بعد تعادله مع ريال مدريد، وسالزبورج، قبل أن يتغلب على باتشوكا، ويريد الهلال، تحقيق المفاجأة وتخطي عقبة مانشستر سيتي، لتحقيق إنجازًا جديدًا للزعيم.

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في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025؟

موعد مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025، هو يوم الثلاثاء 1 يوليو 2025، على ملعب كامبينج وورلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الرابعة فجرًا بتوقيت مصر والسعودية، الخامسة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025؟

تذاع مباريات كأس العالم للأندية 2025 بشكل أساسي عبر شبكة DAZN.

كذلك حصلت قناة MBC، على حقوق إذاعة مباراة مانشستر سيتي والهلال.

كيف تشاهد مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025 عبر الإنترنت؟

شبكة DAZN تمتلك الحقوق للبطولة عبر الإنترنت، ويمكن مشاهد البث المباشر لمباراة إنتر وفلومينينسي في كأس العالم للأندية 2025 من خلالها.

المباراة مانشستر سيتي - الهلال التاريخ الثلاثاء 1 يوليو 2025 موعد المباراة 04:00 السعودية ومصر، 05:00 الإمارات الملعب كامبينج وورلد

القنوات الناقلة التعليق DAZN حماد العنزي MBC مصر 2 مدحت شلبي MBC أكشن فهد العتيبي شاهد فهد العتيبي

كأس العالم للأندية - التصفيات النهائية Camping World Stadium

الإصابات والغائبون في مباراة مانشستر سيتي والهلال في كأس العالم للأندية 2025

الإصابات واللاعبون الموقوفون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون الإصابات والإيقافات لا يوجد لاعبون غائبون

نتائج مانشستر سيتي والهلال في المباريات الأخيرة

كما يمكن متابعة مباراة مانشستر سيتي والهلال عبر تطبيق "شاهد".