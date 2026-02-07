ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أنفيلد.

لقاء فارق في صراع الترتيب، بين ليفربول صاحب المركز السادس والراغب في التقدم أكثر، ومانشستر سيتي الوصيف الذي يدرك أن أي تعثر سوف يصب في مصلحة آرسنال المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 8 فبراير 2026، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

