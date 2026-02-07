Goal.com
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoمانشستر سيتي
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يستضيف ليفربول نظيره مانشستر سيتي في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الإنجليزي 2025-2026 على ملعب أنفيلد. 

لقاء فارق في صراع الترتيب، بين ليفربول صاحب المركز السادس والراغب في التقدم أكثر، ومانشستر سيتي الوصيف الذي يدرك أن أي تعثر سوف يصب في مصلحة آرسنال المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو الأحد 8 فبراير 2026، على ملعب أنفيلد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت السعودية، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

شاهد البث المباشر في أي مكان بالعالم باستخدام Nord VPNاشترك الآن!

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد مانشستر سيتي

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-3-3

Home team crestمان سيتي
1
أليسون بيكر
5
إبراهيما كوناتي
4
فيرجيل فان ديك
6
ميلوس كيركيز
8
دومينيك سوبوسلاي
10
أليكسيس ماك اليستير
38
ريان جرافينبيرش
18
كودي جاكبو
7
فلوريان فيرتس
11
محمد صلاح
22
هوجو إيكيتيكي
25
جيانلويجي دوناروما
15
مارك جويهي
3
روبن دياش
33
نيكو أوريلي
27
ماتيوس نونيز
4
تيجاني ريجنديرز
16
رودري
14
نيكو غونزاليس
10
ريان شرقي
42
أنطوان سيمينيو
9
إرلينج هالاند

4-3-3

مان سيتيAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • بيب جوارديولا

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول ومانشستر سيتي في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
16/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
3/5

مان سيتي
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ليفربول ومانشستر سيتي الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

مان سيتي

2

انتصاران

2

تعادلان

1

انتصار

6

الأهداف المسجلة

5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
1/5
سجل كلا الفريقين
2/5

ترتيب ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي 2025-2026

