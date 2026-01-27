Goal.com
مباشر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفربول فريق كاراباج الأذربيجاني، في مباراة هامة ضمن مواجهات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

يحتل ليفربول المركز الرابع في مرحلة الدوري ويكفيه تحقيق الانتصار بأي نتيجة كي يضمن موقعه ضمن المراكز الثمانية الأولى في مرحلة الدوري.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026، هو يوم الأربعاء 28 يناير 2026، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات دوري أبطال أوروبا بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 6 بتعليق أحمد البلوشي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 6أحمد البلوشي
كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد كاراباج

ليفربولHome team crest

4-2-2-2

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestكاراباخ
1
أليسون بيكر
4
فيرجيل فان ديك
30
جيريمي فريمبونج
6
ميلوس كيركيز
3
واتارو إندو
7
فلوريان فيرتس
8
دومينيك سوبوسلاي
38
ريان جرافينبيرش
10
أليكسيس ماك اليستير
22
هوجو إيكيتيكي
11
محمد صلاح
99
ماتيوز كوتشالسكي
2
ماتيوس سيلفا
81
كيفن ميدينا
13
بهلول مصطفى زادة
44
إلفين دظفارقولييف
35
P. Bicalho
10
عبد الله زبير
8
ماركو يانكوفيتش
15
لياندرو اندرادي
9
جوناثان مونتييل
17
Camilo Duran

4-2-3-1

كاراباخAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • جوربان جوربانوف

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وكاراباج في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
10/5
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

كاراباخ
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
11/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
4/5
سجل كلا الفريقين
4/5

تاريخ مواجهات ليفربول وكاراباج الأخيرة

ترتيب ليفربول وكاراباج في دوري أبطال أوروبا 2025-2026

0