ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يسقبل ليفربول، نظيره سندرلاند، في مباراة قوية تجمع بينهما على ملعب "آنفيلد" ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويدخل ليفربول، المباراة بشعار لا بديل عن الفوز لمواصلة طريق الانتصارات التي بدأه في الجولة الماضية أمام وست هام، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول ترتيب البريميرليج.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

ما موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو يوم الأربعاء 3 ديسمبر 2025، على ملعب آنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الحادية عشر والربع مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشر والربع بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي، عبر شاشتها.

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق عامر الخوذيري.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وسندرلاند في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

