ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف ليفربول فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم في مباراة حاسمة لفريق الميرسيسايد والمدرب أرني سلوت الذي يتعرض لانتقادات شديدة.

مع تزايد الشائعات حول مستقبل محمد صلاح، قد يكون يوم المباراة هو يوم وداعه لأنفيلد.

المهاجم المصري، الذي من المقرر أن يسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الأسبوع المقبل، يمر حاليًا بفترة صعبة بعد أن تحدث علنًا عن إحباطه الحالي في أنفيلد.

تم استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية في المباريات الثلاث السابقة لليفربول ولم يسافر إلى ميلانو للمشاركة في المباراة الصعبة التي فاز فيها فريقه 1-0 على إنتر ميلان يوم الثلاثاء الماضي.

قرار إعادة صلاح إلى التشكيلة الأساسية هو قرار قد يحدد مستقبل المدرب أرني سلوت. بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو، يواجه سلوت الآن ضغوطًا متزايدة بعد سلسلة من النتائج الصعبة. حتى أن وكلاء المراهنات وضعوه في صدارة المرشحين للطرد من منصب مدرب الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن الفوز على إنتر القوي قد هدأ بعض الأعصاب.

في غياب صلاح، بدا ليفربول أكثر تماسكًا. كما شهدت المباراة مشاركة اللاعبين الجديدين ألكساندر إيزاك وهوغو إيكيتيكي معًا في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى هذا الموسم.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا يشير إلى "مظهر جديد" لليفربول، بينما سيدرك مدرب برايتون فابيان هورزيلر أن ثقة ليفربول هشة وسيحث فريقه على البدء بقوة منذ البداية.

يدخل الفريقان مباراة هذا الأسبوع متساويين في النقاط برصيد 23 نقطة، ولا يفصل بينهما سوى فارق الأهداف لصالح برايتون.

موعد انطلاق مباراة ليفربول ضد برايتون

ستبدأ مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وبرايتون في الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

أخبار الفريقين والتشكيلات

أخبار فريق ليفربول

بعيدًا عن المعضلة المتعلقة بإدراج محمد صلاح أم لا، سيتعين على المدرب آرني سلوت اتخاذ قرار بشأن إعادة فلوريان فيرتس إلى التشكيلة الأساسية.

على الرغم من أن ليفربول بدا قويًا أمام إنتر ميلان، إلا أنه افتقر إلى الإبداع، وكان اللاعب الألماني من بين أفضل اللاعبين في الأسابيع الأخيرة.

كودي جاكبو مصاب، مما يعني أن إيزاك وإيكيتيكي من المرجح أن يلعبا جنبًا إلى جنب مرة أخرى.

أخبار فريق برايتون

كاورو ميتوما مشكوك في مشاركته، كما أن اللاعب المخضرم جيمس ميلنر، الذي من المؤكد أنه يتوق للعب ضد ناديه السابق في أنفيلد مرة أخرى، يعاني أيضًا من مشاكل في اللياقة البدنية.

سيخضع ياسين عياري لاختبار لياقة بدنية في اللحظة الأخيرة، أما داني ويلبيك البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يواصل تقدمه في العمر وكذلك يقدم مستويات جيدة، سجل سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم.

من المرجح أن تكون التشكيلة بدعم من جورجينيو روتر الذي سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة في آخر مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام.

كيف يصل ليفربول وبرايتون إلى المباراة؟

سجل المواجهات المباشرة بين ليفربول وبرايتون

