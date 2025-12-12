تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoبرايتون
Neil Bennett و أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ليفربول وبرايتون يلتقيان في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي الممتاز - إليك كل ما تحتاج معرفته عن المباراة.

يستضيف ليفربول فريق برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم في مباراة حاسمة لفريق الميرسيسايد والمدرب أرني سلوت الذي يتعرض لانتقادات شديدة.

مع تزايد الشائعات حول مستقبل محمد صلاح، قد يكون يوم المباراة هو يوم وداعه لأنفيلد. 

المهاجم المصري، الذي من المقرر أن يسافر إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الأسبوع المقبل، يمر حاليًا بفترة صعبة بعد أن تحدث علنًا عن إحباطه الحالي في أنفيلد. 

تم استبعاد صلاح من التشكيلة الأساسية في المباريات الثلاث السابقة لليفربول ولم يسافر إلى ميلانو للمشاركة في المباراة الصعبة التي فاز فيها فريقه 1-0 على إنتر ميلان يوم الثلاثاء الماضي.

الدوري الإنجليزي الممتاز
ليفربول crest
ليفربول
ليفربول
برايتون crest
برايتون
برايتون

قرار إعادة صلاح إلى التشكيلة الأساسية هو قرار قد يحدد مستقبل المدرب أرني سلوت. بعد فوزه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في مايو، يواجه سلوت الآن ضغوطًا متزايدة بعد سلسلة من النتائج الصعبة. حتى أن وكلاء المراهنات وضعوه في صدارة المرشحين للطرد من منصب مدرب الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن الفوز على إنتر القوي قد هدأ بعض الأعصاب.

في غياب صلاح، بدا ليفربول أكثر تماسكًا. كما شهدت المباراة مشاركة اللاعبين الجديدين ألكساندر إيزاك وهوغو إيكيتيكي معًا في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى هذا الموسم.

ويبقى أن نرى ما إذا كان هذا يشير إلى "مظهر جديد" لليفربول، بينما سيدرك مدرب برايتون فابيان هورزيلر أن ثقة ليفربول هشة وسيحث فريقه على البدء بقوة منذ البداية. 

يدخل الفريقان مباراة هذا الأسبوع متساويين في النقاط برصيد 23 نقطة، ولا يفصل بينهما سوى فارق الأهداف لصالح برايتون.

هنا يقدم لك GOAL كل ما تحتاج لمعرفته حول كيفية المشاهدة، بما في ذلك القناة الناقلة وتفاصيل البث المباشر والمزيد.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1علي سعيد الكعبي
TOD TV

كيفية المشاهدة من أي مكان باستخدام VPN

إذا كنت في الخارج، فقد تحتاج إلى استخدام شبكة خاصة افتراضية (VPN) لمشاهدة المباريات باستخدام خدمة البث المعتادة. تتيح لك شبكة VPN، مثل NordVPN، إنشاء اتصال آمن عبر الإنترنت عند البث. إذا لم تكن متأكدًا من شبكة VPN التي يجب استخدامها، فراجع دليل GOAL لأفضل شبكات VPN لبث الألعاب الرياضية.

موعد انطلاق مباراة ليفربول ضد برايتون

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أنفيلد

ستبدأ مباراة الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وبرايتون في الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، السابعة بتوقيت الإمارات.

أخبار الفريقين والتشكيلات

التشكيلات المحتملة ليفربول ضد برايتون

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestبرايتون
1
أليسون بيكر
5
إبراهيما كوناتي
4
فيرجيل فان ديك
2
جو جوميز
6
ميلوس كيركيز
10
أليكسيس ماك اليستير
7
فلوريان فيرتس
38
ريان جرافينبيرش
17
كورتيس جونز
8
دومينيك سوبوسلاي
22
هوجو إيكيتيكي
1
بارت فيربوغين
29
ماكسيم دي كويبر
27
ماتس ويفر
5
لويس دينك
6
يان باول فان هيكي
10
جورجينيو روتر
24
فردي كاديوغلو
13
جاك هينشلوود
11
يانكوبا مينته
17
كارلوس باليبا
18
داني ويلبيك

4-2-3-1

برايتونAway team crest

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

التشكيل المتوقع

البدلاء

المدرب

  • فابيان هورزلر

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

أخبار فريق ليفربول

بعيدًا عن المعضلة المتعلقة بإدراج محمد صلاح أم لا، سيتعين على المدرب آرني سلوت اتخاذ قرار بشأن إعادة فلوريان فيرتس إلى التشكيلة الأساسية. 

على الرغم من أن ليفربول بدا قويًا أمام إنتر ميلان، إلا أنه افتقر إلى الإبداع، وكان اللاعب الألماني من بين أفضل اللاعبين في الأسابيع الأخيرة. 

كودي جاكبو مصاب، مما يعني أن إيزاك وإيكيتيكي من المرجح أن يلعبا جنبًا إلى جنب مرة أخرى.

أخبار فريق برايتون

كاورو ميتوما مشكوك في مشاركته، كما أن اللاعب المخضرم جيمس ميلنر، الذي من المؤكد أنه يتوق للعب ضد ناديه السابق في أنفيلد مرة أخرى، يعاني أيضًا من مشاكل في اللياقة البدنية. 

سيخضع ياسين عياري لاختبار لياقة بدنية في اللحظة الأخيرة، أما داني ويلبيك البالغ من العمر 35 عامًا، والذي يواصل تقدمه في العمر وكذلك يقدم مستويات جيدة، سجل سبعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن هذا الموسم. 

من المرجح أن تكون التشكيلة بدعم من جورجينيو روتر الذي سجل هدف التعادل في اللحظات الأخيرة في آخر مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضد وست هام.

welbeckGetty Images

كيف يصل ليفربول وبرايتون إلى المباراة؟

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/8
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

برايتون
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
2/5
سجل كلا الفريقين
3/5

سجل المواجهات المباشرة بين ليفربول وبرايتون

ليفربول

آخر 5 مباريات

برايتون

3

انتصارات

1

تعادل

1

انتصار

11

الأهداف المسجلة

9
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
5/5

ترتيب ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0