ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل نادي أستون فيلا الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول على ملعب "أنفيلد"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بظروف متباينة، ليفربول يسعى لمصالحة جماهيره بعد فترة من التعثرات الصعبة للغاية، بينما أستون فيلا يسعى للفكاك من الفريق الذي يتقاسم معه نفس الرصيد من النقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 1 نوفمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

وإن كنت خارج المنطقة العربية وترغب في مشاهدة المباريات، يمكن الاستعانة بتطبيق NordVPN.

