الدوري الإنجليزي الممتاز
team-logoليفربول
أنفيلد
team-logoأستون فيلا
شاهد من أي مكان في العالم عبر
أحمد مجدي

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت

يحل نادي أستون فيلا الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على ليفربول على ملعب "أنفيلد"، في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026.

يدخل الفريقان المباراة بظروف متباينة، ليفربول يسعى لمصالحة جماهيره بعد فترة من التعثرات الصعبة للغاية، بينما أستون فيلا يسعى للفكاك من الفريق الذي يتقاسم معه نفس الرصيد من النقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت.

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

موعد مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 1 نوفمبر 2025، على ملعب أنفيلد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت السعودية، الثانية عشرة تمام منتصف الليل بتوقيت الإمارات.

crest
الدوري الإنجليزي الممتاز - الدوري الإنجليزي الممتاز
أنفيلد

ما القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟

تمتلك شبكة بي إن سبورتس حق بث مباريات الدوري الإنجليزي بشكل حصري، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026، عبر شاشتها

وسوف يتم نقل المواجهة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 بتعليق حفيظ دراجي.

القنوات الناقلةالتعليق
beIN SPORTS 1حفيظ دراجي
TOD TV

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهدة مباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026 عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "TOD".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026

تشكيلات ليفربول ضد أستون فيلا

ليفربولHome team crest

4-2-3-1

التشكيل

4-2-3-1

Home team crestأستون فيلا
25
جيورجي مامارداشفيلي
26
اندري روبرتسون
12
كونور برادلي
5
إبراهيما كوناتي
4
C
فيرجيل فان ديك
18
كودي جاكبو
11
محمد صلاح
38
ريان جرافينبيرش
8
دومينيك سوبوسلاي
10
أليكسيس ماك اليستير
22
هوجو إيكيتيكي
23
إيميليانو مارتينيز
12
لوكاس ديجني
2
ماتي كاش
4
إزري كونسا
14
باو توريس
44
بوبكر كامارا
24
أمادو أونانا
27
مورجان روجرز
7
C
جون ماكجين
29
إيفان جويساند
11
أولي واتكينز

4-2-3-1

أستون فيلاAway team crest

ليفربول
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • آرني سلوت

أستون فيلا
-التشكيل

البدلاء

المدرب

  • أوناي إيمري

الإصابات واللاعبون الموقوفون

الإصابات والإيقافات

الإصابات والإيقافات

نتائج ليفربول وأستون فيلا في المباريات الأخيرة

ليفربول
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
9/11
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
5/5
سجل كلا الفريقين
4/5

أستون فيلا
-المستوى

هدف مسجل (ضد)
8/4
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

تاريخ مواجهات ليفربول وأستون فيلا في المباريات الخمس الأخيرة

ليفربول

آخر 5 مباريات

أستون فيلا

2

انتصاران

3

تعادلات

0

انتصار

11

الأهداف المسجلة

6
مباريات بأكثر من 2.5 هدف
3/5
سجل كلا الفريقين
3/5

ترتيب ليفربول وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي 2025-2026

0