ما القنوات الناقلة لمباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يستضيف فريق ليدز يونايتد بقيادة دانيال فارك فريق ليفربول بقيادة آرني سلوت اليوم، السبت 5 ديسمبر، تحت الأضواء في ملعب إيلاند رود. ستبدأ المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

سيكون ليدز في حالة معنوية عالية قبل المباراة بعد فوزه المفاجئ 3-1 على تشيلسي الجولة الماضية، يدخل الفريق الأبيض الجولة 15 برصيد 14 نقطة حتى الآن؛ وهو رصيد كافٍ للحفاظ على مكانه في الدوري الإنجليزي الممتاز إذا ما أخذنا المواسم السابقة كمقياس. لم يهبط أي فريق من الدوري منذ بيرمنجهام سيتي في موسم 2010-11 برصيد 38 نقطة على الأقل.

يمكن القول إن الفرق الصاعدة حديثًا أقوى مما اعتاد عليه الدوري في السنوات الأخيرة، وقد اختبر ليفربول ذلك بنفسه مساء الأربعاء. غادر سندرلاند، الذي يقترب بشكل مذهل من مراكز دوري أبطال أوروبا، ملعب أنفيلد بنقطة واحدة ويمكنه أن يعتبر نفسه محظوظًا لعدم حصوله على أكثر من ذلك.

لم يفعل الريدز الكثير لتخفيف المخاوف بشأن أدائهم، بينما سيواصل سلوت البحث عن الصيغة الصحيحة في هذه المجموعة الموهوبة التي لا يمكن إنكارها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026.. وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟.

موعد انطلاق مباراة ليدز يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي 2025-2026

موعد مباراة ليدز يونايتد وليفربول، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإنجليزي 2025-2026، هو السبت 6 ديسمبر 2025، على ملعب إيلاند رود.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية، التاسعة والنصف بتوقيت الإمارات.

أخبار الفريقين والتشكيلات

أخبار فريق ليدز

لا يزال الجناح دان جيمس ولاعب الوسط شون لونجستاف، وهما لاعبان يتمتعان بخبرة جيدة في الدوري الإنجليزي الممتاز ضمن تشكيلة ليدز يونايتد، غائبين لفترة طويلة.

قد يفتقد ليدز أيضًا لوكاس نميشا ودومينيك كالفيرت-ليوين، مما يضع فارك في مأزق بشأن كيفية تشكيل هجوم فريقه. جويل بيرو ونواه أوكافور من بين المرشحين لملء الفراغ في غيابهما.

أخبار فريق ليفربول

يأمل ليفربول أن تساعد عودة كونور برادلي في حل مشاكله المستمرة في مركز الظهير الأيمن. وقد حل جو جوميز محله في المركز في المباراتين الماضيتين، ورغم أنه وفر للريدز بعض الاستقرار الذي كانوا في أمس الحاجة إليه في الكرات الثابتة، إلا أنه عانى في الاستحواذ على الكرة.

تم استبعاد محمد صلاح من التشكيلة الأساسية في آخر مباراتين لليفربول. ومن المرجح أن يعود بعد أن أحدث تأثيرًا إيجابيًا كبديل في الشوط الثاني ضد سندرلاند هذا الأسبوع.

