ما القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

يحل إنتر ميامي ضيفًا على لوس أنجلوس إف سي، الأحد بملعب لا ميموريال كولوسيوم، في الدوري الأمريكي 2026.

ويريد إنتر ميامي الدخول بقوة في حملته للحفاظ على لقب الدوري الأمريكي الذي حققه للمرة الأولى في 2025.

في السطور التالية، نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

ما موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

موعد مباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 هو يوم الأحد 22 فبراير على ملعب لا ميموريال كولوسيوم.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الخامسة والنصف صباحًا بتوقيت السعودية، السادسة والنصف بتوقيت الإمارات.

الدوري الأمريكي - الدوري الأمريكي Los Angeles Memorial Coliseum

ما القنوات الناقلة لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026؟

لا توجد قناة عربية ناقلة للمباراة الهامة في الدوري الأمريكي، ولكن يمكن متابعة البث المباشر للبطولة عبر الإنترنت.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 عبر الإنترنت؟

يمكن مشاهد البث المباشر لمبارايات إنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026 ومتابعة ليونيل ميسي عبر تطبيق Apple TV.

نتائج لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في المباريات الأخيرة

تاريخ مواجهات لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الخمس مباريات الأخيرة

ترتيب لوس أنجلوس إف سي وإنتر ميامي في الدوري الأمريكي 2026