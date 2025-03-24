ما القنوات الناقلة لمباراة كوريا الشمالية والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026؟ وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كوريا الشمالية والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 وكيف تتابعها عبر الإنترنت؟

يحل منتخب الإمارات، ضيفاً على كوريا الشمالية، في ستاد الأمير فيصل بن فهد ضمن مباريات الجولة الثامنة من تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

يدخل المنتخب الإماراتي المباراة وعينه على تحقيق الفوز ولا شيء آخر من أجل تقليل فارق النقاط بينهم وبين المنتخب الإيراني، ولمواصلة المسيرة نحو بطولة يتمنى المشاركة بها.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة كوريا الشمالية والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

الموضوع يُستكمل بالأسفل

متى موعد مباراة كوريا الشمالية والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة كوريا الشمالية والإمارات في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الثلاثاء 25 مارس 2025، على ستاد الأمير فيصل بن فهد "الملز".

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات، التاسعة والربع بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة كوريا الشمالية والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات آسيا لكأس العالم عبر شبكة قنوات beIN SPORTS ، كما تنقل قنوات الكاس القطرية المباراة،

لذلك يمكنك متابعة مباراة كوريا الشمالية والإمارات على قناة beIN Sports 3، بتعليق علي سعيد الكعبي، وقناة الكأس 7 بتعليق سعود الحريري.

كيف تشاهد مباراة كوريا الشمالية والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

من الممكن مشاهدة مباراة كوريا الشمالية والإمارات من خلال حساب شووف الخاص بنقل المحتوى الذي تبثه قنوات الكاس.

كذلك سيقوم تطبيق TOD بنقل المباراة من خلفية إذاعتها على شبكة قنوات بي إن سبورتس.

وإن كنت خارج الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.