ما القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني 2024؟ وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

تعرف على القنوات الناقلة لمباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

مباراة هامة تشهدها الأراضي السعودية ستجمع بين كل من ريال مدريد وبرشلونة لحساب نهائي السوبر الإسباني 2024 على ملعب الأول بارك.

وفاز ريال مدريد على أتلتيكو مدريد في نصف نهائي السوبر الإسباني 2024 بنتيجة 5-3، بينما أقصى برشلونة نظيره أوساسونا بالفوز عليه 2-0.

في السطور التالية نستعرض لكم القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2024، وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

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متى موعد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني 2024؟

تقام مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني 2024 يوم الأحد 14 يناير 2024 على ملعب "الأول بارك".

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة مساءً بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني 2024 ؟

مباريات كأس السوبر الإسباني تُذاع على شبكة قنوات SSC السعودية، والتي تُعد الناقل الحصري للبطولة في الشرق الأوسط، ويمكنك متابعة مباراة ريال مدريد وبرشلونة في نصف النهائي على قناة SSC HD 1 وSSC HD 5 بتعليق كل من فارس عوض ومحمد حسين.

كيف تشاهد مباراة كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة في السوبر الإسباني 2024 عبر الإنترنت؟

يوجد طريقة واحدة فقط لمشاهدة مباريات كأس السوبر الإسباني 2024 بتعليق عربي عبر الإنترنت، وذلك عبر تطبيق "شاهد".